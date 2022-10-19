«Успеть до полуночи»: Как изменит Россию военное положение
На Донбассе введут цензуру и комендантский час, в Москве, Крыму и Сочи особых изменений пока не будет, а в Ростове и Краснодаре все под контролем.
Президент России Владимир Путин объявил в среду о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, в Крыму и других приграничных с Украиной регионах введен «средний уровень реагирования», а в Москве – «уровень повышенной готовности».
При этом никаких ограничительных мер в столице, Крыму и других регионах пока не планируются, границы РФ остаются открытыми.
ОТ МОСТА ДО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Резонансные заявления Путина прозвучали в ходе заседания Совета Безопасности.
Он напомнил об организаторах взрыва на Крымском мосту и других преступлениях бандеровцев, после чего объявил военное положение на новых территориях РФ.
«В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации», - сказал Путин.
В соседних с Украиной регионах России – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен так называемый «средний уровень реагирования».
В регионах Центрального округа, в том числе в Москве, а также в Южном федеральном округе введен уровень повышенной готовности.
«Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», - сообщил Путин.
Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не будет закрывать границы в связи с военным положением в четырех регионах.
«Нет. Не планируется», - сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице пока новых ограничений вводиться не будет.
«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», - написал Собянин на своем сайте, отметив, что в «рабочем режиме» будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.
Вместе с тем, режим повышенной готовности подразумевает ограничение движения автомобилей и их досмотр, усиление охраны порядка и особый режим на транспортных объектах, уточняет телеканал «Москва 24».
ОТ СОЧИ ДО КУРСКА
Военное положение в четырех новых регионах России вводится в полночь 20 октября. Оно, в частности, предполагает особый режим въезда, комендантский час, военную цензуру, а также запрет на митинги и шествия.
В регионах со «средним уровнем реагирования» пока все спокойно.
Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, все запланированные рейсы выполняются, а губернатор Краснодарского край Вениамин Кондратьев назвал ситуацию контролируемой.
«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», - написал он в Telegram.
В Крыму не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд, заверил глава региона Сергей Аксенов.
«Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется. (…) Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости», - разъяснил Аксенов в соцсетях.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также назвал ситуацию в своем регионе контролируемой.
«Уважаемые земляки! В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация. Сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования. Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы», - написал политик в Telegram.
Глава Курской области Роман Старовойт напомнил о пропускном режиме, но заверил, что выезжать за пределы региона не запрещается.
«На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим», - обратился к курянам губернатор.
Экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев предположил в интервью НСН, что в приграничных с Украиной регионах новые режимы сохранятся, «пока мы не отодвинемся от правого берега Днепра километров на триста-четыреста».
Он также объяснил, что изменится, если Россия объявит войну Украине.
«Если война будет объявлена, изменится, прежде всего, вся система управления государством, от высших органов власти до руководства райцентра. Вступят в силу все законы военного времени: и мобилизация, и эвакуация жителей, и депортация, и многое другое», - подчеркнул Болдырев.
Ну а глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне указов Путина заявил, что теперь бандеровцев следует «стереть с лица земли».
«Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты», - написал Рамзан Ахматович в Telegram.
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