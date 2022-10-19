«Успеть до полуночи»: Как изменит Россию военное положение

На Донбассе введут цензуру и комендантский час, в Москве, Крыму и Сочи особых изменений пока не будет, а в Ростове и Краснодаре все под контролем.

Президент России Владимир Путин объявил в среду о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, в Крыму и других приграничных с Украиной регионах введен «средний уровень реагирования», а в Москве – «уровень повышенной готовности».

При этом никаких ограничительных мер в столице, Крыму и других регионах пока не планируются, границы РФ остаются открытыми.

Путин ввел военное положение в четырех регионах России

ОТ МОСТА ДО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Резонансные заявления Путина прозвучали в ходе заседания Совета Безопасности.

Он напомнил об организаторах взрыва на Крымском мосту и других преступлениях бандеровцев, после чего объявил военное положение на новых территориях РФ.

«В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации», - сказал Путин.

В соседних с Украиной регионах России – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен так называемый «средний уровень реагирования».

В регионах Центрального округа, в том числе в Москве, а также в Южном федеральном округе введен уровень повышенной готовности.

«Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», - сообщил Путин.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не будет закрывать границы в связи с военным положением в четырех регионах.

«Нет. Не планируется», - сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице пока новых ограничений вводиться не будет.

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», - написал Собянин на своем сайте, отметив, что в «рабочем режиме» будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Вместе с тем, режим повышенной готовности подразумевает ограничение движения автомобилей и их досмотр, усиление охраны порядка и особый режим на транспортных объектах, уточняет телеканал «Москва 24».

Главы Севастополя, Кубани, Курской и Воронежской областей решили не вводить ограничения

ОТ СОЧИ ДО КУРСКА

Военное положение в четырех новых регионах России вводится в полночь 20 октября. Оно, в частности, предполагает особый режим въезда, комендантский час, военную цензуру, а также запрет на митинги и шествия.

В регионах со «средним уровнем реагирования» пока все спокойно.

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, все запланированные рейсы выполняются, а губернатор Краснодарского край Вениамин Кондратьев назвал ситуацию контролируемой.

«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», - написал он в Telegram.

В Крыму не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд, заверил глава региона Сергей Аксенов.

«Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется. (…) Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости», - разъяснил Аксенов в соцсетях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также назвал ситуацию в своем регионе контролируемой.

«Уважаемые земляки! В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация. Сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования. Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы», - написал политик в Telegram.

Глава Курской области Роман Старовойт напомнил о пропускном режиме, но заверил, что выезжать за пределы региона не запрещается.

«На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим», - обратился к курянам губернатор.

Экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев предположил в интервью НСН, что в приграничных с Украиной регионах новые режимы сохранятся, «пока мы не отодвинемся от правого берега Днепра километров на триста-четыреста».

«Давно пора!» Генерал оценил введение военного положения в новых российских регионах

Он также объяснил, что изменится, если Россия объявит войну Украине.

«Если война будет объявлена, изменится, прежде всего, вся система управления государством, от высших органов власти до руководства райцентра. Вступят в силу все законы военного времени: и мобилизация, и эвакуация жителей, и депортация, и многое другое», - подчеркнул Болдырев.

Ну а глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне указов Путина заявил, что теперь бандеровцев следует «стереть с лица земли».

«Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты», - написал Рамзан Ахматович в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВоенное ПоложениеДонбасс
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