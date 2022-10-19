«Успеть до полуночи»: Как изменит Россию военное положение

ОТ МОСТА ДО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Резонансные заявления Путина прозвучали в ходе заседания Совета Безопасности.

Он напомнил об организаторах взрыва на Крымском мосту и других преступлениях бандеровцев, после чего объявил военное положение на новых территориях РФ.

«В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации», - сказал Путин.

В соседних с Украиной регионах России – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен так называемый «средний уровень реагирования».

В регионах Центрального округа, в том числе в Москве, а также в Южном федеральном округе введен уровень повышенной готовности.

«Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», - сообщил Путин.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не будет закрывать границы в связи с военным положением в четырех регионах.

«Нет. Не планируется», - сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице пока новых ограничений вводиться не будет.

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», - написал Собянин на своем сайте, отметив, что в «рабочем режиме» будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Вместе с тем, режим повышенной готовности подразумевает ограничение движения автомобилей и их досмотр, усиление охраны порядка и особый режим на транспортных объектах, уточняет телеканал «Москва 24».