Аксёнов: в Крыму не планируют вводить комендантский час

По его словам, решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, «поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике».

«Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», - написал Аксёнов.

Ранее главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».