Аксёнов: в Крыму не планируют вводить комендантский час

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что в связи с вводом «среднего уровня реагирования» в регионе не планируется вводить комендантский час.

В Крыму и других граничащих с Украиной регионах Путин ввел «средний уровень реагирования»

По его словам, решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, «поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике».

«Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», - написал Аксёнов.

Ранее главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Сергея Аксёнова
ТЕГИ:СпецоперацияВоенное ПоложениеКрымСергей Аксёнов
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