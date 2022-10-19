Аксёнов: в Крыму не планируют вводить комендантский час
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что в связи с вводом «среднего уровня реагирования» в регионе не планируется вводить комендантский час.
По его словам, решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, «поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике».
«Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», - написал Аксёнов.
Ранее главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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