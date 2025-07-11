«Оренбург» заменит «Торпедо» в новом сезоне РПЛ
11 июля 202515:48
Новым участником Российской Премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2025/2026 станет клуб «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что оренбургский футбольный клуб заменит исключённый из соревнований московский ФК «Торпедо».
«Такое решение приняло бюро исполкома РФС», - говорится в сообщении.
Ранее ФК «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей, после чего отправили в Первую лигу, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru