«Оренбург» заменит «Торпедо» в новом сезоне РПЛ

Новым участником Российской Премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2025/2026 станет клуб «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Московский ФК «Торпедо» исключили из РПЛ

Отмечается, что оренбургский футбольный клуб заменит исключённый из соревнований московский ФК «Торпедо».

«Такое решение приняло бюро исполкома РФС», - говорится в сообщении.

Ранее ФК «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей, после чего отправили в Первую лигу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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