Главы Севастополя, Кубани, Курской и Воронежской областей решили не вводить ограничения

Главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования».

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В частности, глава Кубани Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале назвал обстановку в регионе контролируемой, добавив, что оснований для введения каких-либо ограничений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, также не нашёл оснований для введения новых ограничений, в том числе на передвижение по региону и за его пределы.

Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что решения о каких-то вводимых мерах будут приниматься после заседания оперативного штаба с участием представителей силовых ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе так называемый «средний уровень реагирования», согласно которому возможны ограничение движения транспорта, а также усиление охраны различных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sochi.ru
ТЕГИ:Военное ПоложениеКурская ОбластьСевастопольКраснодарский КрайРостовская Область
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