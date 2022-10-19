«Давно пора!» Генерал оценил введение военного положения в новых российских регионах

Ранее стало известно о введении военного положения в четырех новых российских регионах. По мнению Болдырева, новые меры положительно повлияют на ход спецоперации.

«На этих территориях действует закон военного времени, из Херсонской области эвакуируют жителей. Из введения военного положения вытекает ряд ограничений. Безусловно, это положительно повлияет на сложившуюся обстановку», — сказал Болдырев.

По мнению собеседника НСН, нет смысла вводить дополнительные ограничения в ряде регионов Центрального и Южного федерального округов, в том числе, в городе Москве.

«Пока об этом рано говорить. Введут определенные ограничения, дополнительные обязанности для МВД и госструктур в регионах, граничащих с районами боевых действий, — Белгородской, Курской, Ростовской областях», — отметил экс-главком Сухопутных войск.

Генерал армии добавил, что принятые меры будут действовать до конца спецоперации.

«Безусловно, в прилегающих районах они будут действовать, пока мы не отодвинемся от правого берега Днепра километров на триста-четыреста. А точнее, пока не выйдем на государственную границу», — подчеркнул Болдырев.

По мнению собеседника НСН, принятые меры достаточны в нынешних боевых условиях, однако впоследствии ход операции может потребовать их ужесточения.

В заключение Болдырев предположил, какие меры могут быть применены в случае изменения статуса спецоперации.

«Считаю, что давно пора вместо спецоперации вести полномасштабную войну, как это делает противник, но это сугубо мое мнение, у главы государства и у государственных деятелей на сей счет больше информации. Если же война будет объявлена, изменится, прежде всего, вся система управления государством, от высших органов власти до руководства райцентра. Вступят в силу все законы военного времени: и мобилизация, и эвакуация жителей, и депортация, и многое другое», — подытожил он.

Ранее главы Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Курской и Воронежской областей решили пока не вводить ограничения на фоне объявления в регионах так называемого «среднего уровня реагирования».

