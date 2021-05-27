Трудности перевода? Гинцбург не поверил гипотезе о вакцине AstraZeneca и тромбах

Группа учёных из университета Гете во Франкфурте заявила, что обнаружила связь вакцин компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson с образованием тромбов. Так, профессор Рольф Маршалек рассказал, что тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса в организм человека.

По его утверждению, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тысяч человек.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что эти научные выкладки специалистов из университета Гёте – в случае их достоверности – меняют основные представления о логистике клетки.

«Вакцина не доставляет белок, она доставляет ген белка. Для того, чтобы образовался белок, должна быть рибосома – место, где он синтезируется. А откуда взялась эта фраза? Я понимаю, что не вы её придумали. Но мне очень интересно, откуда спайк-белок берётся в ядре? Я бы хотел посмотреть оригинал исследования и понять, насколько это доказано. Потому что это меняет основные представления о логистике клетки и всей биологии клетки. Или это просто неточности перевода? Если доставляется ген белка, то это одно, а если белок доставляется, то я хотел бы детально разобраться, насколько это доказано, а не просто голословно утверждено авторами. А мы потом это повторяем. А я не привык повторять те вещи, которые противоречат тому, чему меня учили в школе и в университете. И если там всё действительно так, как написано, то меня в таких случаях отправляли или дальше работать, или же в библиотеку читать», - заявил Гинцбург.

Также директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что «Спутник V» не доставляет никаких белков в ядерный аппарат клетки.

«Это точно. Аденовирусные белки синтезируются на рибосомах, в цитоплазме. А если авторы статьи действительно утверждают всё, что они утверждают, то пусть сначала они это докажут», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».