Трудности перевода? Гинцбург не поверил гипотезе о вакцине AstraZeneca и тромбах
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, что утверждения немецких учёных меняют основные представления о логистике клетки.
Группа учёных из университета Гете во Франкфурте заявила, что обнаружила связь вакцин компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson с образованием тромбов. Так, профессор Рольф Маршалек рассказал, что тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса в организм человека.
По его утверждению, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тысяч человек.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что эти научные выкладки специалистов из университета Гёте – в случае их достоверности – меняют основные представления о логистике клетки.
«Вакцина не доставляет белок, она доставляет ген белка. Для того, чтобы образовался белок, должна быть рибосома – место, где он синтезируется. А откуда взялась эта фраза? Я понимаю, что не вы её придумали. Но мне очень интересно, откуда спайк-белок берётся в ядре? Я бы хотел посмотреть оригинал исследования и понять, насколько это доказано. Потому что это меняет основные представления о логистике клетки и всей биологии клетки. Или это просто неточности перевода? Если доставляется ген белка, то это одно, а если белок доставляется, то я хотел бы детально разобраться, насколько это доказано, а не просто голословно утверждено авторами. А мы потом это повторяем. А я не привык повторять те вещи, которые противоречат тому, чему меня учили в школе и в университете. И если там всё действительно так, как написано, то меня в таких случаях отправляли или дальше работать, или же в библиотеку читать», - заявил Гинцбург.
Также директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что «Спутник V» не доставляет никаких белков в ядерный аппарат клетки.
«Это точно. Аденовирусные белки синтезируются на рибосомах, в цитоплазме. А если авторы статьи действительно утверждают всё, что они утверждают, то пусть сначала они это докажут», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Рассуждая о том, является ли один случай тромбоза на 100 тысяч вакцинированных человек нормой или аномалией, Александр Гинцбург предложил спросить об этом у обычного врача «скорой» помощи.
«То количество тромбозов, которое происходит вокруг нас, оно гораздо больше, чем один случай на 100 тысяч. Спросите у любого врача "скорой" помощи. Он вам расскажет, какое количество инсультов и инфарктов, основная причина которых – это тромбозы, он привозит за смену в больницу, где служит. Здесь надо не от статистики отталкиваться, а от связи между вакциной и тромбозом. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо сравнивать количество тяжёлых случаев – вне зависимости от тромбозов – от использования одной вакцины, другой вакцины и без вакцины, - заключил директор Центра имени Гамалеи.
Напомним, начале этого года вокруг вакцины AstraZeneca разгорелся скандал. Ряд европейских стран приостановили или ограничили прививочную кампанию этим препаратом. Причиной послужила вероятная связь между образованием тромбов, аллергическими реакциями и прививкой. Европейский регулятор ЕМА 6 апреля подтвердил существование связи между вакциной компании AstraZeneca и образованием тромбов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Врач: На Играх в Токио может появиться «олимпийский» штамм COVID-19
- Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за обвинений в подкупе
- «Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля
- «Белавиа» отменила рейсы в Калининград и города еще семи стран
- Онлайн-голосование через мобильное приложение может привлечь до 1,5 млн избирателей
- СМИ: Силовики пришли в управление госимуществом Красноярского края
- Боррель назвал выборы в Сирии недемократическими
- Пашинян назвал задержание армянских военных похищением
- Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесен из-за пандемии
- К Либертарианской партии нагрянули с обысками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru