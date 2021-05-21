Ковидпросвет. Что мешает вакцинации?

Сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона – с таким призывом к россиянам выступила глава Роспотребнадзора.

«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это обязательно нужно сделать перед летним сезоном», - сказала Анна Попова.

В свою очередь, министр здравоохранения распорядился составить списки граждан из групп риска, в первую очередь, возраста 60+ и страдающих хроническими заболеваниями. С ними в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации, - заявил Михаил Мурашко на совещании с региональными управлениями ведомства.

По его словам, вакцинация таких граждан должна быть также организована при прохождении ими лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания и во время санаторно-курортного лечения.



Эти шаги медицинского руководства объясняются весьма прозаично – провалом кампании по массовой вакцинации населения. Как говорится, народ не пошел: к середине мая число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 13,9 миллионов. Это 9,52% от населения страны, - посчитал РБК. Эмоциональное признание проблемы с темпами вакцинации прозвучало сегодня из уст мэра Москвы:

«Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную компанию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе (…) Причем, если в Европе по полторы-две тысячи евро прививка стоит, у нас бесплатно. Никого нет. Ну, относительно никого», - сказал Сергей Собянин.

По его данным, в Москве от коронавируса привились 1,3 млн человек из 12 млн (чуть более 10%).

Как раз в Москве городские власти, в отличие от федеральных, пытаются решить проблему стимулирующими мерами: привитые граждане старше 60 лет получают купоны на покупки в продуктовых сетях. К концу апреля были вакцинированы около 400 тысяч пожилых жителей столицы.

Очевидно, однако, что стимулирующих мер, пусть даже в более существенном выражении, будет недостаточно для того, чтобы искоренить недоверие к вакцинации от коронавируса. В котором, следует признать, власти сами же и виноваты: откуда взяться доверию к вакцине, если не было никакой разъяснительной кампании? Как она устроена, как это работает, какие побочные эффекты у кого могут возникнуть и почему – на все эти вопросы ответы если и были получены, то крайне скупые и малопонятные большинству людей. Не говоря уже о детальном разъяснении результатов испытаний. Вместо разъяснений мы получили агитацию. Акцент в федеральных СМИ на признание российской вакцины лучшей мире на том основании, что создатели зарубежных аналогов открыто говорят о побочных эффектах своих препаратов, привел лишь к тому, что зритель по привычке заключил: это не значит, что у нашей «побочки» нет, просто про нее не говорят.

Перейти от агиток к более-менее вразумительному «ковидпросвету» о пользе вакцинации, наверное, еще не поздно. А вот что точно не следует делать, так это пугать людей репликами о возможной обязательной вакцинации. Эффект будет обратный.

