Инфекционист призвал выдавать премии сотрудникам за прививки

«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.

По его словам, возможный обязательный характер прививок поможет здравоохранению, но станет серьезной угрозой для свободы.

«Если решать делать вакцинацию обязательной, то нужно будет менять закон, а впереди летние каникулы у наших депутатов. Подготовка, обсуждение, чтение и так далее. Как врач, я согласен, как гражданин – вопрос. Потому что свобода выбора от этого, конечно, очень зависит. Если где-то что-то начали делать, то вполне могут это продолжить и в других ипостасях», - объяснил врач.

Инфекционист также назвал отказ населения от вакцинации в целом иррациональным и посетовал на распространение слухов в интернете, которым люди по-прежнему верят.