Инфекционист призвал выдавать премии сотрудникам за прививки
Врач Николай Малышев заявил в эфире НСН, что работодатели могут мотивировать своих сотрудников материально.
Сегодня работодатели могут повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин Собянин отметил, что число прошедших вакцинацию жителей в столице значительно уступает этой же категории в других крупных городах мира.
«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.
По его словам, возможный обязательный характер прививок поможет здравоохранению, но станет серьезной угрозой для свободы.
«Если решать делать вакцинацию обязательной, то нужно будет менять закон, а впереди летние каникулы у наших депутатов. Подготовка, обсуждение, чтение и так далее. Как врач, я согласен, как гражданин – вопрос. Потому что свобода выбора от этого, конечно, очень зависит. Если где-то что-то начали делать, то вполне могут это продолжить и в других ипостасях», - объяснил врач.
Инфекционист также назвал отказ населения от вакцинации в целом иррациональным и посетовал на распространение слухов в интернете, которым люди по-прежнему верят.
«Очень трудно одним словом сказать, какая-то полная иррациональность. Вроде со всех утюгов звучит, что надо прививаться, люди известные, знаменитые призывают. Тем не менее, в интернете ходит очень много глупости, некоторые отговариваются тем, что думают, какую вакцину делать», - добавил он.
Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем.
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