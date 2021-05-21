Такие бесшабашные? Психолог объяснил нежелание россиян вакцинироваться
Россияне не доверяют ученым, а власти не стремятся убеждать население прививаться от коронавируса, заявил Сергей Ениколопов.
Часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. Ранее в Роспотребнадзоре и мэрии Москвы признали, что россияне прививаются крайне неохотно - даже не смотря на выбор вакцин и возможность привиться в бесплатно.
«Никто не виноват в том, что наш Минздрав не создает экспертное сообщество, которое давало бы рекомендации, как пропагандировать вакцинацию. Всем кажется, что достаточно сказать, что есть эпидемия, есть вакцина, что еще нужно? Для здравого смыла этого достаточно, но мы знаем, что основная реакция на стресс – это отрицание. В данном случае этот вирус невидимый. Если был бы пожар, мы бы реагировали. У кого-то знакомые болеют и умирают, у кого-то чисто статистически нет таких знакомых. Среди тех, кто переболел, большое ощущение, что у них появились антитела и теперь вакцинироваться вообще не нужно. Такие мы бесшабашные», - отметил Ениколопов.
По его словам, государство должно отнестись к вопросу информирования более серьезно – объяснить гражданам, что вакцинироваться должны все, а также поощрять тех, кто беспокоится о своем здоровье и здоровье населения.
«Пропаганда вакцинирования не вызывает большого восторга. У нас про умерших не говорят, только короткой строкой. Люди что-то делают либо за большую подачку, за кусочек мяса, либо от страха. Пропаганда вакцинации построена неизвестно на чем. Она не говорит, что вы получаете какие-то бонусы. Могу по себе сказать: когда я вакцинировался, мне включили мои проездные документы пенсионера. Я почувствовал себя гордо, что я могу, а другие не могут. А через три дня Собянин издает указ, что всем это сделали. И все, я никакой не особенный», - пояснил психолог.
Информация о вирусе по-прежнему очень разнородна, что только путает граждан и сеет лишние сомнения.
«Проблема в том, что до сих пор существует очень разнонаправленная информация о лекарствах и эпидемии в целом. То сообщалось, что это болезнь только для пожилых, то еще для кого-то. Молодежный возраст в районе 18-25 лет вообще живет со щенячьей радостью, что все это не про них», - объяснил Ениколопов.
Среди причин отказа от вакцинации психолог выделил и недоверие граждан российским препаратам и ученым без видимых на то причин.
«Недоверие к нашим препаратам, к нашим ученым, к нашим рекомендациям. Последние 20 лет только так и считали, что все умные люди давно работают в Америке. А тут вдруг оказывается, что ничего подобного, блоху подковали не хуже других», - добавил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин Собянин на встрече с активистами северо-востока Москвы отметил, что число прошедших вакцинацию жителей в столице значительно уступает этой же категории в других крупных городах мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Песков заявил, что анонимность в интернете вызывает беззаконие
- Песков назвал дипфейк страшной угрозой для человечества
- Илон Маск рассказал о появлении Tesla в России
- В Болгарии высмеяли решение США по «Северному потоку - 2»
- Рэпер Слава КПСС назвал Моргенштерна «кремлевским проектом» и сравнил с Прилепиным
- Песков заявил, что у России нет проблем с «реальной силой»
- Школьник напал с ножом на учительницу в Пермском крае
- Сенатор Рязанский рассказал, чем займется после ухода из Совфеда
- Руководитель MI-5 раскритиковал Facebook за предоставление террористам «свободного доступа» в сети
- В клинике Германии умер художник Таир Салахов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru