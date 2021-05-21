Такие бесшабашные? Психолог объяснил нежелание россиян вакцинироваться

«Никто не виноват в том, что наш Минздрав не создает экспертное сообщество, которое давало бы рекомендации, как пропагандировать вакцинацию. Всем кажется, что достаточно сказать, что есть эпидемия, есть вакцина, что еще нужно? Для здравого смыла этого достаточно, но мы знаем, что основная реакция на стресс – это отрицание. В данном случае этот вирус невидимый. Если был бы пожар, мы бы реагировали. У кого-то знакомые болеют и умирают, у кого-то чисто статистически нет таких знакомых. Среди тех, кто переболел, большое ощущение, что у них появились антитела и теперь вакцинироваться вообще не нужно. Такие мы бесшабашные», - отметил Ениколопов.

По его словам, государство должно отнестись к вопросу информирования более серьезно – объяснить гражданам, что вакцинироваться должны все, а также поощрять тех, кто беспокоится о своем здоровье и здоровье населения.

«Пропаганда вакцинирования не вызывает большого восторга. У нас про умерших не говорят, только короткой строкой. Люди что-то делают либо за большую подачку, за кусочек мяса, либо от страха. Пропаганда вакцинации построена неизвестно на чем. Она не говорит, что вы получаете какие-то бонусы. Могу по себе сказать: когда я вакцинировался, мне включили мои проездные документы пенсионера. Я почувствовал себя гордо, что я могу, а другие не могут. А через три дня Собянин издает указ, что всем это сделали. И все, я никакой не особенный», - пояснил психолог.

Информация о вирусе по-прежнему очень разнородна, что только путает граждан и сеет лишние сомнения.

«Проблема в том, что до сих пор существует очень разнонаправленная информация о лекарствах и эпидемии в целом. То сообщалось, что это болезнь только для пожилых, то еще для кого-то. Молодежный возраст в районе 18-25 лет вообще живет со щенячьей радостью, что все это не про них», - объяснил Ениколопов.

Среди причин отказа от вакцинации психолог выделил и недоверие граждан российским препаратам и ученым без видимых на то причин.