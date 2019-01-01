Уловка или демагогия. «Автомобилистов России» насторожило реформа ПДД
Глава «Движения автомобилистов России» рассказал в эфире НСН, почему ГИБДД нельзя допускать к работе над правилами дорожного движения.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует создать рабочую группу, которая займется детальным анализом правил дорожного движения. Такое заявление было опубликовано на странице ГИБДД в Instagram. Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос будет обсуждаться коллегиально, а после предстоит провести анализ правил дорожного движения. В сообщении говорится, что по итогам работы будут подготовлены рекомендации по улучшению ПДД, если в этом будет обнаружена необходимость.
Крайне негативно оценил такие планы Госавтоинспекции председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН.
«На мой взгляд, реформирование ПДД приведет только к негативным последствиям. Тем более, если это проводится под эгидой ГИБДД. Такая рабочая группа должна быть как минимум при правительстве, чтобы учесть разные интересы. А когда этим процессом руководит Госавтоинспекция, понятно, в какую сторону будет все меняться. Ясно, что не так, чтобы действительно обеспечить безопасность и в том числе права и законные интересы участников дорожного движения. На мой взгляд, это или демагогия, или уловка для того, чтобы перекроить правила, а самое главное Кодекс об административных правонарушениях под себя, расширить свои полномочия, свои коррупционные возможности и сделать водителей еще более бесправными», — сказал он.
Автоэксперт добавил, что как исполнительный орган Госавтоинспекция не должна заниматься вопросами изменения законодательства и нормативных актов, и предложил устанавливать правила дорожного движения законом или по примеру в Белоруссии указом президента страны.
«Желательно, чтобы в этой работе участвовали представители общественности и профессиональные эксперты. Но я абсолютно убежден, что серьезных экспертов туда не призовут, потому что у них своя точка зрения, которая зачастую идет вразрез с позицией ГИБДД», — отметил Виктор Похмелкин.
Напомним, что в июне в СМИ появилась сообщения о предложениях МВД по изменению действующего Кодекса об административных правонарушениях. В частности, в новой редакции предложили расширить права дорожных инспекторов и сократить количество составов правонарушений, оставив «наиболее опасные». Позже в МВД России заявили, что планов по расширению полномочий сотрудников ГИБДД в министерстве нет, а сведения об этом, появившиеся в прессе, были искажёнными и не являются официальной позицией ведомства.
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