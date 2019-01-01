Уловка или демагогия. «Автомобилистов России» насторожило реформа ПДД

Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует создать рабочую группу, которая займется детальным анализом правил дорожного движения. Такое заявление было опубликовано на странице ГИБДД в Instagram. Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос будет обсуждаться коллегиально, а после предстоит провести анализ правил дорожного движения. В сообщении говорится, что по итогам работы будут подготовлены рекомендации по улучшению ПДД, если в этом будет обнаружена необходимость.

Крайне негативно оценил такие планы Госавтоинспекции председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН.

«На мой взгляд, реформирование ПДД приведет только к негативным последствиям. Тем более, если это проводится под эгидой ГИБДД. Такая рабочая группа должна быть как минимум при правительстве, чтобы учесть разные интересы. А когда этим процессом руководит Госавтоинспекция, понятно, в какую сторону будет все меняться. Ясно, что не так, чтобы действительно обеспечить безопасность и в том числе права и законные интересы участников дорожного движения. На мой взгляд, это или демагогия, или уловка для того, чтобы перекроить правила, а самое главное Кодекс об административных правонарушениях под себя, расширить свои полномочия, свои коррупционные возможности и сделать водителей еще более бесправными», — сказал он.