«На мой взгляд, двигаться нужно в диаметрально противоположном направлении. Нужно проводить судебную реформу, чтобы суды были более независимые и более жёстко контролировали действия сотрудников дорожной полиции. Сегодня они очень некритично к ним относятся. Но дело не только в практике, но и в принципе. Принципиально неправильно, чтобы лицо, которое выявляет правонарушение, оно же его и рассматривало, и принимало по нему решение. Этого нет нигде в мире! Дорожная полиция может только пресекать нарушение, оформлять их, а решение о мере наказания или пресечения должен принимать другой орган. В нашем случае, это либо суд, либо начальник ГИБДД. Это принципиально надо сохранить», — заявил Похмелкин.

Более того, ГИБДД на сегодняшний день обладает слишком большим количеством прав и крайне малым количеством обязанностей, заметил собеседник НСН.

«Я считаю, что у сотрудников Госавтоинспекции сегодня полномочий гораздо больше, чем нужно, и гораздо меньше ответственности и обязанностей. Например, я категорически против того, чтобы протокол об административном правонарушении признавался доказательством. Нет уж, будьте добры, предъявите показания свидетелей, технических средств, если надо, заключение экспертов. Но протокол сам по себе доказательством быть не может, хотя сегодня это так. Понятно, в какую сторону пытается рулить МВД, но я надеюсь, что у общества хватит сил, чтобы защититься от полицейского произвола», — заключил Похмелкин.