«Полицейский произвол». Автоэксперт выступил против расширения прав дорожных инспекторов
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» рассказал НСН, какие изменения не помешали бы в сфере дорожной безопасности.
МВД обнародовало предложения по изменению действующего Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что в новой редакции будет предложено расширить права дорожных инспекторов. Речь идёт о том, чтобы дать возможность сотрудникам ограничивать действие водительских прав без суда. Кроме того, предлагается сократить количество составов правонарушений, оставит «наиболее опасные». Также ведомство рассматривает возможность изменения принципа наказания на дороге: взамен фиксированных штрафов будут применять оборотные (по аналогии с ФАС), что существенно повысит размер штрафных платежей.
Категорически против идей МВД выступил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, крайне важно избежать практики, когда одно и то же лицо будет и фиксировать правонарушение и выносить по нему вердикт.
«На мой взгляд, двигаться нужно в диаметрально противоположном направлении. Нужно проводить судебную реформу, чтобы суды были более независимые и более жёстко контролировали действия сотрудников дорожной полиции. Сегодня они очень некритично к ним относятся. Но дело не только в практике, но и в принципе. Принципиально неправильно, чтобы лицо, которое выявляет правонарушение, оно же его и рассматривало, и принимало по нему решение. Этого нет нигде в мире! Дорожная полиция может только пресекать нарушение, оформлять их, а решение о мере наказания или пресечения должен принимать другой орган. В нашем случае, это либо суд, либо начальник ГИБДД. Это принципиально надо сохранить», — заявил Похмелкин.
Более того, ГИБДД на сегодняшний день обладает слишком большим количеством прав и крайне малым количеством обязанностей, заметил собеседник НСН.
«Я считаю, что у сотрудников Госавтоинспекции сегодня полномочий гораздо больше, чем нужно, и гораздо меньше ответственности и обязанностей. Например, я категорически против того, чтобы протокол об административном правонарушении признавался доказательством. Нет уж, будьте добры, предъявите показания свидетелей, технических средств, если надо, заключение экспертов. Но протокол сам по себе доказательством быть не может, хотя сегодня это так. Понятно, в какую сторону пытается рулить МВД, но я надеюсь, что у общества хватит сил, чтобы защититься от полицейского произвола», — заключил Похмелкин.
Добавим, помимо расширения прав дорожных инспекторов МВД предлагает радикальное нововведение: полный отказ от одного из наказаний, предусмотренных КоАП, — административного ареста. По словам главы административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрия Газизова, в пользу такого предложения говорит переполненность российских изоляторов и спецприёмников. Однако эта идея пока не вызвала энтузиазма в самом ведомстве: первый заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что правоохранители к этому не готовы, статс-секретарь МВД отметил, что над предложением надо думать.
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