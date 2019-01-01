Расширение полномочий ГИБДД: при чем здесь безопасность?

Крайне скептически отнеслись к инициативе МВД и в Госдуме. В частности, первый замглавы комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков также указал на недопустимость ограничения прав гражданина до решения суда. Замсекретаря Генерального совета «Единой России», депутат Евгений Ревенко выступил «категорически против любых попыток ограничения прав граждан неконституционным путем и вне судебного порядка». Инициатива, по его словам, не может быть поддержана ни в каком виде. В свою очередь, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что инициативу нужно подвергнуть антикоррупционной экспертизе.

Откровенно говоря, тут и без экспертизы все ясно. К тому же, как следует из публикации, инициатива МВД содержит и ряд других занимательных нововведений, к безопасности на дорогах имеющих весьма сомнительное отношение. Например, введение для юридических лиц оборотных штрафов вместо фиксированных. Реализация инициативы позволит повысить размер платежей, - не стал скрывать рассказавший о ней полицейский чиновник. Ну да, размер платежей, пусть даже в бюджет, а не «в карман», повысится. Но безопасность дорожного движения здесь, пардон, при чем? Или ГИБДД уже давно не об этом?

