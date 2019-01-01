Расширение полномочий ГИБДД: при чем здесь безопасность?
Предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, в том числе по расширению полномочий инспекторов ГИБДД, обнародовало МВД России.
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Согласно предлагаемым изменениям инспекторы смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав, - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента ведомства Дмитрия Газизова. Сейчас решение о лишении прав может вынести только суд.
Идея, выдвинутая представителем МВД, была встречена не то что прохладно, но откровенно «в штыки». У дорожной полиции и так слишком много прав и слишком мало обязанностей, чтобы наделять ее еще и правом наказывать за правонарушения, - указал в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
«Принципиально неправильно, чтобы лицо, которое выявляет правонарушение, оно же его и рассматривало, и принимало по нему решение. Этого нет нигде в мире! Дорожная полиция может только пресекать нарушение, оформлять их, а решение о мере наказания или пресечения должен принимать другой орган»
При этом собеседник НСН высказался за проведение судебной реформы, чтобы суды были более независимые и более жёстко контролировали действия сотрудников дорожной полиции. «Сегодня они очень некритично к ним относятся», - заметил Виктор Похмелкин.
Крайне скептически отнеслись к инициативе МВД и в Госдуме. В частности, первый замглавы комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков также указал на недопустимость ограничения прав гражданина до решения суда. Замсекретаря Генерального совета «Единой России», депутат Евгений Ревенко выступил «категорически против любых попыток ограничения прав граждан неконституционным путем и вне судебного порядка». Инициатива, по его словам, не может быть поддержана ни в каком виде. В свою очередь, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что инициативу нужно подвергнуть антикоррупционной экспертизе.
Откровенно говоря, тут и без экспертизы все ясно. К тому же, как следует из публикации, инициатива МВД содержит и ряд других занимательных нововведений, к безопасности на дорогах имеющих весьма сомнительное отношение. Например, введение для юридических лиц оборотных штрафов вместо фиксированных. Реализация инициативы позволит повысить размер платежей, - не стал скрывать рассказавший о ней полицейский чиновник. Ну да, размер платежей, пусть даже в бюджет, а не «в карман», повысится. Но безопасность дорожного движения здесь, пардон, при чем? Или ГИБДД уже давно не об этом?
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