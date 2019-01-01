В МВД открестились от планов расширить полномочия Госавтоинспекции
В МВД России нет планов по расширению полномочий сотрудников ГИБДД, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.
В сообщении говорится, что сведения о соответствующих планах МВД в прессе были искажёнными и не являются официальной позицией ведомства. При этом представители пресс-центра отметили, что предложения, прозвучавшие на форуме и попавшие в СМИ, носили дискуссионный характер, что предполагает дальнейшее их обсуждение.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях будет предложено расширить права дорожных инспекторов. Речь шла о том, чтобы дать возможность сотрудникам ограничивать действие водительских прав без суда. Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН осудил идеи МВД.
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