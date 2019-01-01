В ГИБДД готовы улучшить ПДД

Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует создать рабочую группу, которая займется детальным анализом правил дорожного движения. Такое заявление было опубликовано на странице ГИБДД в Instagram.

В сообщении говорится, что о создании такой группы рассказал глава ведомства Михаил Черников. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться коллегиально, а после предстоит провести анализ правил дорожного движения. Как сообщает Ura.ru, по итогам работы будут подготовлены рекомендации по улучшению ПДД, если будет обнаружена необходимость в этом.

О необходимости пересмотра правил дорожного движения в июне также заявлял заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

Ранее в Госдуму депутатами фракции ЛДПР был внесен законопроект, регулирующий требования к камерам, которые фиксируют нарушения ПДД. Законом предлагается установить, что работающие в автоматическом режиме средства фото и видеофиксации должны находиться в государственной собственности. Однако, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что депутаты не учли один очень важный нюанс. В этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц.

