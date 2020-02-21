Украинцы в своих бросают: Эвакуированных из Китая встретили камнями и костром

Полиция в итоге справилась со своими обязанностями и оттеснила протестующих от автобусов. В МВД отчитались о потерях: пострадали девять правоохранителей, пятеро - серьёзно. Возбуждено два уголовных дела, бросавший камни – задержан.

Произошедшее осудили многие украинцы. «Здоровые люди, которые приехали в больную страну», - посочувствовали эвакуированным в «Инстаграме». Президент Владимир Зеленский пристыдил протестующих, заявив, что они показали «не лучшую сторону характера» украинского народа, передает РИА ФАН.

Всего на территорию санатория в Новых Санжарах въехали семь автобусов. Эвакуированные проведут здесь две недели, причем с главой Минздрава: Зоряна Скалецкая останется с ними в знак солидарности. При «обстреле камнями» эвакуированные не пострадали, но насколько сейчас они в безопасности, сказать сложно: медцентр стоит не на отшибе, а у жилых домов, и перелезть через забор не сложно. Пока санаторий охраняет Нацгвардия.

Стоит отметить, что в России тоже были протесты, но не против прибывающих из Китая соотечественников, а против размещения на карантин китайцев. В частности, в Челябинской области власти смогли разместить их только с третьей попытки. Сначала местные протестовали против размещения китайцев в санатории «Тополёк» в селе Варна, затем своё недовольство выразили протестующие жители Ужевки, а также соседних поселков Есаульский и Рощино. В итоге был выбран третий вариант – новая туберкулёзная больница.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впоследствии признал, что одной из причин протестов стало то, что людям просто ничего не объяснили.

Россиян эвакуировали из Уханя 5 февраля двумя самолётами ВКС РФ. Их разместили на двухнедельный карантин в реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменской области. Он находится в лесу, вдали от жилой застройки.

Судя по всему, российские власти выбрали более удачное место для карантина, чем украинские. К тому же, принятые правительством меры, похоже, отчасти успокоили россиян.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов ещё 29 января в пресс-центре НСН заявил, что у российских властей есть все ресурсы, чтобы не допустить эпидемии коронавируса.

Он уверен, что и вторая волна эпидемии осенью 2020 года не затронет россиян.

«Россия имеет огромный опыт по предупреждению распространения многих инфекционных заболеваний. Он накоплен в течение десятилетий: у нас очень большая страна, где встречаются разные климатические условия, поэтому много инфекций, и мы с ними успешно боремся. Мы готовы к такому заболеванию [как новый коронавирус – прим. НСН], и я думаю, что за это время будет накоплен довольно большой эпидемический опыт по расследованию, от кого произошло заболевание, по прерыванию распространения этого заболевания. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - сказал он в беседе с НСН.

Сапронов также объяснил, что проведшие две недели под карантином на судне Diamond Princess в Японии россияне не заразны.

