Украинцы в своих бросают: Эвакуированных из Китая встретили камнями и костром
В Полтавской области местные жители попытались помешать проезду автобусов с эвакуированными из Китая соотечественниками. Пассажиры в шоке от «гостеприимства», защищавшие их правоохранители залечивают травмы.
Жители Новых Санжар в Полтавской области Украины устроили стычки с правоохранителями из-за решения властей разместить в местном санатории эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса соотечественников. Спецборт забрал из Уханя 48 граждан Украины и 27 иностранцев, которых по правилам борьбы с коронавирусом COVID-2019 на родине поместят под двухнедельный карантин.
Власти до последнего не объявляли, где будут размещать эвакуированных. Волна протестов против приёма гостей из Китая прокатилась по нескольким регионам Украины: в Киевской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях жители перекрывали дороги, а под Тернополем у санатория «Медоборы» и вовсе провели молебен против размещения эвакуированных.
Протестующих не успокоили заверения главы МВД Украины Арсена Авакова, что эвакуированные здоровы – к слову, трёх украинцев с температурой просто не пустили на борт в Ухане. После приземления самолёта в Харькове со второго захода пассажирам измерили температуру – у всех она оказалась в норме. Эвакуированных повезли в Новые Санжары, что в 180 км от аэропорта.
Узнав об этом, местные жители начали протестовать ещё в среду вечером. Они строили баррикады из шин, заявляли о готовности лечь под автобусы. Утром в четверг особо активные схлестнулись с силовиками. Тогда было задержано 10 человек, но это не остудило пыл протестующих: перед прибытием автобусов они даже разожгли большой костёр, пишет «Страна.ua».
Когда автобусы подъезжали к санаторию в Новых Санжарах, их забросали камнями и бутылками. Пассажиры автобусов выложили в соцсети фотографии разбитых стёкол и дверей. «Спасибо за гостеприимство!» - подписала пассажирка одну из фотографий.
Полиция в итоге справилась со своими обязанностями и оттеснила протестующих от автобусов. В МВД отчитались о потерях: пострадали девять правоохранителей, пятеро - серьёзно. Возбуждено два уголовных дела, бросавший камни – задержан.
Произошедшее осудили многие украинцы. «Здоровые люди, которые приехали в больную страну», - посочувствовали эвакуированным в «Инстаграме». Президент Владимир Зеленский пристыдил протестующих, заявив, что они показали «не лучшую сторону характера» украинского народа, передает РИА ФАН.
Всего на территорию санатория в Новых Санжарах въехали семь автобусов. Эвакуированные проведут здесь две недели, причем с главой Минздрава: Зоряна Скалецкая останется с ними в знак солидарности. При «обстреле камнями» эвакуированные не пострадали, но насколько сейчас они в безопасности, сказать сложно: медцентр стоит не на отшибе, а у жилых домов, и перелезть через забор не сложно. Пока санаторий охраняет Нацгвардия.
Стоит отметить, что в России тоже были протесты, но не против прибывающих из Китая соотечественников, а против размещения на карантин китайцев. В частности, в Челябинской области власти смогли разместить их только с третьей попытки. Сначала местные протестовали против размещения китайцев в санатории «Тополёк» в селе Варна, затем своё недовольство выразили протестующие жители Ужевки, а также соседних поселков Есаульский и Рощино. В итоге был выбран третий вариант – новая туберкулёзная больница.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впоследствии признал, что одной из причин протестов стало то, что людям просто ничего не объяснили.
Россиян эвакуировали из Уханя 5 февраля двумя самолётами ВКС РФ. Их разместили на двухнедельный карантин в реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменской области. Он находится в лесу, вдали от жилой застройки.
Судя по всему, российские власти выбрали более удачное место для карантина, чем украинские. К тому же, принятые правительством меры, похоже, отчасти успокоили россиян.
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов ещё 29 января в пресс-центре НСН заявил, что у российских властей есть все ресурсы, чтобы не допустить эпидемии коронавируса.
Он уверен, что и вторая волна эпидемии осенью 2020 года не затронет россиян.
«Россия имеет огромный опыт по предупреждению распространения многих инфекционных заболеваний. Он накоплен в течение десятилетий: у нас очень большая страна, где встречаются разные климатические условия, поэтому много инфекций, и мы с ними успешно боремся. Мы готовы к такому заболеванию [как новый коронавирус – прим. НСН], и я думаю, что за это время будет накоплен довольно большой эпидемический опыт по расследованию, от кого произошло заболевание, по прерыванию распространения этого заболевания. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - сказал он в беседе с НСН.
Сапронов также объяснил, что проведшие две недели под карантином на судне Diamond Princess в Японии россияне не заразны.
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