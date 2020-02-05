Ворота закрыты. Из Уханя на карантин в тюменском лесу

144 человека, в том числе 128 граждан России, а также граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана, доставлены в Тюменскую область самолетами ВКС из китайского Уханя – эпицентра вспышки коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на самолетах ВКС прилететь в Россию смогли все граждане, изъявившие такое желание. Все они здоровы, - заявила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб в правительстве по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, прилетевших из Уханя поместили на карантин в реабилитационном центре в лесу под Тюменью, где они проведут ближайшие две недели. «Ворота закрыты», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Для двухнедельной изоляции прибывших из Китая был выбран лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки. По сообщению «Интерфакса», территория центра обнесена двумя периметрами безопасности и охраняется Росгвардией. Оборудован центр таким образом, чтобы полностью исключить попадание гипотетического вируса во внешнюю среду: от дезинфекционной камеры до автономных очистных сооружений, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, и специальных устройств для уничтожения медицинских отходов. Весь персонал центра будет работать в защитных костюмах.

Помещенным на карантин постарались обеспечить комфортные условия. Всем им розданы сим-карты, создана мощная WiFi-сеть, закупили телевизоры, игрушки, шахматы и другие развивающие игры. В номерах – холодильники и душ. Питание – четырехразовое. Эвакуированных поместят в отдельные номера - контактировать между собой они не будут. Исключение - семьи, их разместили в специальных номерах из нескольких комнат.

Но сложнее, чем оперативное оборудование места для карантина, оказалось в столь сжатые сроки создать новый медицинский коллектив, который закрыт в санатории вместе с прибывшими из Китая на те же две недели. Это признал губернатор Тюменской области Александр Моор, по словам которого, в этот коллектив вошли врачи, средний медперсонал и узкие специалисты, готовые «на высочайшем уровне решить задачи, которые могут возникнуть в ходе этих 14 дней карантина». «Мы должны гордиться нашими медиками», - сказал глава региона. И тут с ним не поспоришь: своих не бросаем.

