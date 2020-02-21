Захарова сравнила Украину со Средневековьем из-за протестов под Полтавой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами на Украине против размещения в санатории в Новых Санжарах эвакуированных из китайского Уханя их соотечественников.
Накануне сообщалось, что местные жители этого поселка в Полтавской области устроили массовую акцию протеста, пытаясь не пропустить автобусы с эвакуированными из охваченного эпидемией коронавируса Китая людьми. Она закидали автобус камнями, сообщает RT.
По мнению Захаровой, эти протесты говорят об обесчеловечивании гражданского общества, а также плохом управлении страной.
«Обеспечение прав человека — это не возможность закидывать административные здания коктейлями Молотова и жечь покрышки на улицах городов, это не вечная забастовка всех против всех. Обеспечение прав человека — это гармоничное сосуществование личности, общества и государства, а также взаимоучёт их интересов», - написала дипломат у себя в Facebook, передает life.ru.
Захарова сравнила Украину со средневековой Европой.
«Как метко подметил ещё лет 20 назад Кучма (бывший украинский президент — НСН), Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что средневековая», — цитируют ее «Известия».
Дипломат также обратила внимание, что протесты в Полтавской области проходили в очередную годовщину событий на майдане. По ее мнению, на Украину напала не Россия, а «злоба и лень».
Накануне самолет с гражданами Украины приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Людей привезли в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области, где они должны пройти двухнедельный карантин. Девять полицейских и один гражданский пострадали при столкновениях в Новых Санжарах.
По последним данным, число умерших от коронавируса COVID-2019 в Китае увеличилось до 2236 человек. Всего зараженных 75 465, из которых более 18 тыс. человек выздоровели.
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