«Угроза жизни!»: Ответственность за продажу просрочки призвали ужесточить

Накануне российские производители продуктов обратились в Минпромторг, чтобы ведомство порекомендовало крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Сейчас магазины закупают товары только с остаточным сроком не менее 60–65%, из-за чего приходится утилизировать большой объем качественной продукции. В результате подобная практика может привести к тому, что полки в магазинах будут пустыми, опасаются в отрасли. Павлов отметил, что дефицит продуктов невозможен, а производители просто шантажируют правительство для достижения своих целей.

«Проблема с просроченной продукцией является ключевой практически для всех торговых сетей. Причем это проблема именно с точки зрения нарушений. Если мы посмотрим на весь объем проверок, которые проводят надзорные органы, то выявление просрочки входит в топ-3. На данный момент в торговых сетях такой контроль не налажен, они продолжают продавать просроченную продукцию. Поэтому какие-то послабления в данном случае недопустимы. Здесь наоборот нужно говорить об ужесточении регулирования, введении дополнительных требований и использовании возможностей системы маркировки, которая позволяет блокировать на кассе продажу просроченной продукции», - сказал Павлов.