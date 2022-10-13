«Угроза жизни!»: Ответственность за продажу просрочки призвали ужесточить
В торговых сетях до сих пор не налажен контроль за просроченной продукцией, а она всегда несет угрозу здоровью граждан, отметил в эфире НСН общественник Олег Павлов.
Ответственность за продажу просроченной продукции в России необходимо ужесточить, следует увеличить штрафы и возобновить контрольные мероприятия в торговых сетях, заявил председатель «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с НСН.
Накануне российские производители продуктов обратились в Минпромторг, чтобы ведомство порекомендовало крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Сейчас магазины закупают товары только с остаточным сроком не менее 60–65%, из-за чего приходится утилизировать большой объем качественной продукции. В результате подобная практика может привести к тому, что полки в магазинах будут пустыми, опасаются в отрасли. Павлов отметил, что дефицит продуктов невозможен, а производители просто шантажируют правительство для достижения своих целей.
«Проблема с просроченной продукцией является ключевой практически для всех торговых сетей. Причем это проблема именно с точки зрения нарушений. Если мы посмотрим на весь объем проверок, которые проводят надзорные органы, то выявление просрочки входит в топ-3. На данный момент в торговых сетях такой контроль не налажен, они продолжают продавать просроченную продукцию. Поэтому какие-то послабления в данном случае недопустимы. Здесь наоборот нужно говорить об ужесточении регулирования, введении дополнительных требований и использовании возможностей системы маркировки, которая позволяет блокировать на кассе продажу просроченной продукции», - сказал Павлов.
Он напомнил, что в России уже разработана качественная система маркировки продукции «Честный знак». Также Павлов указал, что Минпромторг не должен идти на поводу у производителей продуктов, которые говорят о дефиците, если не ослабить требования к сроку годности.
«Главный инструмент, который уже доказал свою эффективность – это система маркировки и прослеживаемости «Честный знак». Она позволяет как пресекать нарушения, так и контролировать все каналы продаж. Сейчас нужно ввести ужесточение штрафов и возобновление контрольных мероприятий в этой части. Просрочка – это всегда угроза здоровью граждан. Производители, когда хотят добиться своих интересов, начинают шантажировать правительство и власти дефицитом. Он невозможен, так как у нас масса конкурирующих производителей по всем видам пищевой продукции. Все подобные заявления – это не более, чем манипуляция», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, общественник подчеркнул, что необходимо четко проработать порядок, при котором списанную продукцию могут отдавать сельскохозяйственным предприятиям и малоимущим гражданам.
«Если говорить про проблему утилизации той продукции, которая может быть передана в сельскохозяйственные предприятия, или, если она еще не испорчена – малоимущим людям… То нужно четко прорабатывать порядок, чтобы были требования к организациям, которые будут распределять эту продукцию: к условиям хранения и доставки. Чтобы не было никаких злоупотреблений, которые позволят, условно, списанную продукцию поставлять, при этом она уже будет просроченная или ненадлежащего качества», - резюмировал Павлов.
Так, ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» предложила федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров длительного срока хранения (от года и выше) и в 50% — для товаров меньшего срока, отмечают «Известия». Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт нужно утилизировать.
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