Советник омбудсмена: Маркировка молока системой «Меркурий» стоит 10% его цены
«Меркурий» обходится фермерам достаточно дорого, в отличие от крупных заводов, отметила в эфире НСН Инга Яппарова.
Система маркировки «Меркурий» обходится переработчикам молочной продукции в 10% от цены молока, рассказала советник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Москве Татьяны Минеевой Инга Яппарова в пресс-центре НСН.
«Были определенные моменты, связанные с сопротивлением с «Меркурием», и мы их обсуждали. Но это было связано, скорее, с тем, насколько он был дорогой. По нашим расчетам, переработчики молочной продукции малых и средних форм сельских хозяйств порядка 10% стоимости продукции затрачивали и затрачивают сегодня на то, чтобы работать с «Меркурием». Когда приемка молока идет у крупных заводов и ветеринарная справка стоит пару сотен рублей, то для них это неощутимо. В то время, как фермер берет 200 литров молока по 20 рублей и те же самые 200 рулей платит, то это совсем другие деньги получаются», - сказала Яппарова.
Ранее руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН сообщила, что цифровую маркировку подделать невозможно, это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции и криптографически защищен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Путин встретится с избранными губернаторами
- В Кремле заявили о предстоящем достижении целей СВО на Украине
- Песков заявил, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС
- Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам Путина и Зеленского
- Эксперт: Высокие результаты «ЕР» говорят о поддержке москвичами Собянина
- Харьковские власти сообщили, что наемники расстреливают мирных жителей Купянска
- VK закрыла сделку по приобретению платформ «Дзен» и «Новости»
- Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской области
- В Египте с конца сентября могут начать использование рубля
- Власти Украины конфискуют активы Дерипаски, Януковича и Курченко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru