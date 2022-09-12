Советник омбудсмена: Маркировка молока системой «Меркурий» стоит 10% его цены

«Были определенные моменты, связанные с сопротивлением с «Меркурием», и мы их обсуждали. Но это было связано, скорее, с тем, насколько он был дорогой. По нашим расчетам, переработчики молочной продукции малых и средних форм сельских хозяйств порядка 10% стоимости продукции затрачивали и затрачивают сегодня на то, чтобы работать с «Меркурием». Когда приемка молока идет у крупных заводов и ветеринарная справка стоит пару сотен рублей, то для них это неощутимо. В то время, как фермер берет 200 литров молока по 20 рублей и те же самые 200 рулей платит, то это совсем другие деньги получаются», - сказала Яппарова.

Ранее руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН сообщила, что цифровую маркировку подделать невозможно, это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции и криптографически защищен.

