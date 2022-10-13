Российские производители призвали увеличить срок годности продуктов
Производители продуктов питания в России обратились в Минпромторг с просьбой порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности продукции, сообщают «Известия».
Сегодня торговые точки приобретают продовольствие лишь с остаточным сроком годности не менее 60–65 процентов. Это приводит к тому, что приходится утилизировать большой объем качественной продукции.
Как следует из письма на имя Дениса Мантурова, это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок. В Ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» рекомендуют ввести минимальный порог в 45 процентов для товаров со сроком хранения от года и выше, и в 50 процентов для продуктов, обладающей меньшим сроком.
В противном случае это может негативно сказаться на конечных потребителях и оставить полки магазинов пустовать из-за слишком жестких условий.
Для снижения роста цен на ряд товаров обнуление пошлин — необходимая, но недостаточная мера, однако предложение ретейлеров имеет право на жизнь. Об этом НСН рассказал аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко.
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