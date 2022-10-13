Российские производители призвали увеличить срок годности продуктов

Сегодня торговые точки приобретают продовольствие лишь с остаточным сроком годности не менее 60–65 процентов. Это приводит к тому, что приходится утилизировать большой объем качественной продукции.

Как следует из письма на имя Дениса Мантурова, это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок. В Ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» рекомендуют ввести минимальный порог в 45 процентов для товаров со сроком хранения от года и выше, и в 50 процентов для продуктов, обладающей меньшим сроком.

В противном случае это может негативно сказаться на конечных потребителях и оставить полки магазинов пустовать из-за слишком жестких условий.

Для снижения роста цен на ряд товаров обнуление пошлин — необходимая, но недостаточная мера, однако предложение ретейлеров имеет право на жизнь. Об этом НСН рассказал аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко.

