«Маркировку подделать невозможно»: Как отслеживается контроль за продуктами в России
Кроме цифровой маркировки существует и общественный контроль через мобильное приложение, отметила в эфире НСН Юлия Кузьмина.
Цифровую маркировку подделать невозможно, это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции и криптографически защищен, рассказала руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН.
«Была проблема с нелегальным оборотом молочной продукции до маркировки. Сейчас количество фальсифицированной продукции сократилось вдвое по сравнению с апрелем этого года. Маркировка – это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции. Код подделать невозможно, он защищен криптографически. Соответственно, какой-то подделки быть не может. Более того, у нас разработано и широко распространено мобильно переложение, которым пользуются потребители. То есть, общественный контроль здесь включен максимально. Уже идет скачивание и использование такого приложения на уровне восьми миллионов пользователей. Они сканируют в том числе молочную продукцию», - сказала Кузьмина.
С 1 сентября в России стартовал новый этап цифровой маркировки молочной продукции. Он обязует участников отрасли передавать соответствующие сведения через электронный документооборот и выводить маркированную продукцию через контрольно-кассовую технику.
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