«Маркировку подделать невозможно»: Как отслеживается контроль за продуктами в России

«Была проблема с нелегальным оборотом молочной продукции до маркировки. Сейчас количество фальсифицированной продукции сократилось вдвое по сравнению с апрелем этого года. Маркировка – это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции. Код подделать невозможно, он защищен криптографически. Соответственно, какой-то подделки быть не может. Более того, у нас разработано и широко распространено мобильно переложение, которым пользуются потребители. То есть, общественный контроль здесь включен максимально. Уже идет скачивание и использование такого приложения на уровне восьми миллионов пользователей. Они сканируют в том числе молочную продукцию», - сказала Кузьмина.

С 1 сентября в России стартовал новый этап цифровой маркировки молочной продукции. Он обязует участников отрасли передавать соответствующие сведения через электронный документооборот и выводить маркированную продукцию через контрольно-кассовую технику.

