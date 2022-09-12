«Маркировку подделать невозможно»: Как отслеживается контроль за продуктами в России

Кроме цифровой маркировки существует и общественный контроль через мобильное приложение, отметила в эфире НСН Юлия Кузьмина. 

Цифровую маркировку подделать невозможно, это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции и криптографически защищен, рассказала руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН.

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры

«Была проблема с нелегальным оборотом молочной продукции до маркировки. Сейчас количество фальсифицированной продукции сократилось вдвое по сравнению с апрелем этого года. Маркировка – это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции. Код подделать невозможно, он защищен криптографически. Соответственно, какой-то подделки быть не может. Более того, у нас разработано и широко распространено мобильно переложение, которым пользуются потребители. То есть, общественный контроль здесь включен максимально. Уже идет скачивание и использование такого приложения на уровне восьми миллионов пользователей. Они сканируют в том числе молочную продукцию», - сказала Кузьмина.

С 1 сентября в России стартовал новый этап цифровой маркировки молочной продукции. Он обязует участников отрасли передавать соответствующие сведения через электронный документооборот и выводить маркированную продукцию через контрольно-кассовую технику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молочная ПродукцияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры