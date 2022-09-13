СМИ: С этикеток продуктов могут убрать часть информации о сроках годности

По данным издания, ведомство предложило эту меру в ответ на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко: ранее зампред правительства поручила рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

В Росстандарте отметили, что на этикетках могут сократить информацию о месте производства и надпись типа «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

Вместе с тем в ведомстве указали, что уточнения стандартов в области этикетирования следует рассматривать в рамках изменений в общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) технические регламенты. Требования к этикеткам устанавливаются техрегламентом «Пищевая продукция в части ее маркировки» и нормами на отдельные виды пищевой продукции.

