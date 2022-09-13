СМИ: С этикеток продуктов могут убрать часть информации о сроках годности

Объем информации на этикетках продуктов на российских прилавках могут сократить для экономии чернил. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстандарт.

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По данным издания, ведомство предложило эту меру в ответ на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко: ранее зампред правительства поручила рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

В Росстандарте отметили, что на этикетках могут сократить информацию о месте производства и надпись типа «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

Вместе с тем в ведомстве указали, что уточнения стандартов в области этикетирования следует рассматривать в рамках изменений в общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) технические регламенты. Требования к этикеткам устанавливаются техрегламентом «Пищевая продукция в части ее маркировки» и нормами на отдельные виды пищевой продукции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыРосстандарт
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