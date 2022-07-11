«Удобно, но дорого»: В России оценили строительство деревянных домов по новым технологиям

Строительство многоэтажных домов по технологии перекрестноклееной древесины в России – это выгодно с точки зрения экологии, климатических условий и сейсмической безопасности, но пока для страны это дорого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

Ранее Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года, которая предусматривает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. Также планируется подготовить проекты общественных и жилых зданий от трех до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины многослойного клееного бруса и шпона. При этом Шлеменков рассказал, что в России только начинают строить многоэтажные деревянные дома по новым технологиям.