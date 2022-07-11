«Удобно, но дорого»: В России оценили строительство деревянных домов по новым технологиям
Президент организации «Опора России» Евгений Шлеменков в эфире НСН призвал страну научиться эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в том числе большие запасы древесины.
Строительство многоэтажных домов по технологии перекрестноклееной древесины в России – это выгодно с точки зрения экологии, климатических условий и сейсмической безопасности, но пока для страны это дорого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Ранее Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года, которая предусматривает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. Также планируется подготовить проекты общественных и жилых зданий от трех до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины многослойного клееного бруса и шпона. При этом Шлеменков рассказал, что в России только начинают строить многоэтажные деревянные дома по новым технологиям.
«Строительством деревянных многоэтажных домов достаточно давно активно занимаются японцы и канадцы. В Канаде при строительстве в частности офисных помещений или трех-четырех этажных зданий университетов используется не совсем привычная для нас технология. Там в нечистом виде брус, дерево и прочее. Это клееное дерево, достаточно прочное, очень устойчивое в противопожарном отношении и хорошо с экологической точки зрения. Но главный минус технологии перекрестноклееной древесины – это дороговизна. Потому что в той степени развития по переработке, в которой мы находимся, у нас это пока получится дорого. Там нужно качественное оборудование для распиловки, качественные клеи, большие площади для подготовки этого материала – довольно большая работа по подготовке применения этой технологии в массах. Эта тема имеет хорошую перспективу, но в нашей стране все это находится в стартовой позиции. Хорошо, что мы этим занялись, потому что у нас достаточно сырья», - отметил он.
Руководитель направления также сообщил, что технология перекрестноклееной древесины удобна с точки зрения экологии и сейсмической безопасности.
«Эта технология подходит для строительства жилых домов даже больше, чем офисных помещений. С точки зрения экологических показателей, это намного лучше, чем панельное домостроение, потому что для длительного нахождения человека (в помещении – прим. НСН) оно подходит гораздо лучше. Думаю, что с точки зрения климата эту технологию можно будет применять во всех регионах нашей страны, потому что у нее достаточно высокие прочностные характеристики. Там нет таких проблем как в обычном деревянном домостроении: например, того, что при повышенной влажности материал расширяется, при пониженной – сохнет. Этого не происходит, потому что технологии клееной древесины не учитывают подобное, и там практически нет движения. Она абсолютно конкурентоспособна по сравнению с железобетонными технологиями. С точки зрения сейсмической опасности – тоже устойчивая конструкция», - объяснил президент «Опоры России».
При этом, по его словам, в России о новых стандартах для строительства деревянных домов задумались по двум причинам.
«Во-первых, это другой уровень и более комфортное жилье. А, во-вторых, мы должны научиться эффективно использовать то сырье, которое имеем. Древесины у нас много. Мы ее не выбираем, она у нас пропадает. В основном мы используем ее в примитивном домостроении: при строительстве индивидуальных домов из бруса, каркаса и так далее. Это, конечно, все хорошо, но это позавчерашний день», - заключил Шлеменков.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотека в 9% на и так недешевое строительство загородных домов – это много, поэтому вряд ли россияне захотят ей массово воспользоваться.
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