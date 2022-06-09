«Серьезная конкуренция и нечистые схемы»: Как санкции отразились на сфере ремонта

Так, на фоне спецоперации на Украине из России ушли многие зарубежные строительные компании. Однако Антон Лобейко отметил, что крупные игроки еще остались на рынке и проблем с доступностью материалов пока не наблюдается.

«Крупные производители, например, Knauf, из России не уходили. Пропали какие-то мелкие позиции, но у них много аналогов, поэтому с доступностью черновых материалов проблем нет. При этом черновые материалы практически не поменялись, только возросли в цене. Большая часть чистовой и черновой электрики поставляется из Азии. Чисто европейские производители ушли с нашего рынка еще несколько лет назад. Инструмент всех известных производителей, по сути, все равно производится в Китае, и он есть, только цена выросла на 40-70%. Та же ситуация с расходниками, все как было китайское, так и осталось», - сказал Лобейко.

При этом он отметил, что стоимость полного ремонта с мебелью на сегодняшний день выросла на 30-40%. По словам Лобейко, сумма значительно возросла.