«Серьезная конкуренция и нечистые схемы»: Как санкции отразились на сфере ремонта
Гендиректор строительной компании в эфире НСН рассказал, как отрасль справляется с серьезным повышением цен на материалы и конкуренцией с нечестными компаниями.
Санкции сильно повлияли на стоимость черновых и чистовых материалов для ремонта, а сроки работ с европейскими материалами увеличились до года, рассказал генеральный директор проектно-строительной компании «Картель Мастеров» Антон Лобейко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так, на фоне спецоперации на Украине из России ушли многие зарубежные строительные компании. Однако Антон Лобейко отметил, что крупные игроки еще остались на рынке и проблем с доступностью материалов пока не наблюдается.
«Крупные производители, например, Knauf, из России не уходили. Пропали какие-то мелкие позиции, но у них много аналогов, поэтому с доступностью черновых материалов проблем нет. При этом черновые материалы практически не поменялись, только возросли в цене. Большая часть чистовой и черновой электрики поставляется из Азии. Чисто европейские производители ушли с нашего рынка еще несколько лет назад. Инструмент всех известных производителей, по сути, все равно производится в Китае, и он есть, только цена выросла на 40-70%. Та же ситуация с расходниками, все как было китайское, так и осталось», - сказал Лобейко.
При этом он отметил, что стоимость полного ремонта с мебелью на сегодняшний день выросла на 30-40%. По словам Лобейко, сумма значительно возросла.
«Стоимость ремонта в сумме, то есть работы, плюс черновые, чистовые материалы и мебель – выросла на 30-40%. Если в начале года можно было сделать хороший ремонт с мебелью за 45-55 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас эта сумма возросла до 60 – 77 тысяч рублей», - указал Лобейко.
Однако он подчеркнул, что стоимость самих работ по ремонту квартир не поменялась. Так, рост цен на ремонт идет именно за счет увеличения стоимости чистовых и черновых материалов.
«Если мы говорим о стоимости работ, то она как была 16-19 тысяч рублей за квадратный метр, так и осталась. Существенные изменения произошли по стоимости черновых (блоки, штукатурки, шпаклевки, трубы, провода, расходники) и чистовых материалов (краска, плитка, розетки, выключатели, ламинат, сантехника). Черновые материалы подорожали на 30-40% в среднем на объект. То есть, если до февраля на объект уходило около 7 тысяч рублей за «квадрат» на черновые материалы, то сейчас уходит около 10 тысяч. Такая же ситуация по чистовым материалам. Плюс появился дефицит плитки некоторых производителей», - отметил Лобейко.
Также гендиректор «Картеля Мастеров» рассказал, что санкции не повлияли на сроки ремонта под ключ, где используются материалы из «дружественных» стран. При этом продолжительность ремонта с материалами европейских производителей увеличилась до года.
«На скорости не сказалось, так как с наличием аналогов проблем нет. Тормозятся только элитные ремонты, где изначально закладывались отделочные материалы только европейских производителей. Сейчас, по сути, приходится переподбирать от трети до половины чистовой отделки. В результате, из-за этого продолжительность таких ремонтов увеличивается с 6-8 до 8-12 месяцев», - сообщил Лобейко.
Кроме того, он добавил, что из-за падения покупательной способности населения конкуренция между строительными компаниями сильно возросла. Так, спрос упал более, чем в два раза.
«Просела покупательная способность населения и спрос упал раза в два, а то и больше. Соответственно сильно возросла конкуренция между компаниями. На этом фоне еще больше стало нечистых схем, когда потребителю сначала объявляют цену, заниженную в два раза по работам и материалам, а потом в процессе ремонта она стремительно растет. При этом иностранных рабочих не убавилось», - резюмировал Лобейко.
Ранее Минпромторг РФ предложил ограничить наценки перекупщиков стройматериалов по аналогии с ограничениями, введенными в отношении металлосервисных компаний.
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