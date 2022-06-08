Вторичка за наличку: В России объяснили причины сокращения выдачи ипотек
Представитель Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев в эфире НСН рассказал, что из-за сокращения выдачи ипотек, спрос на жилье в новостройках в России резко сократился.
Выдача ипотек в России сократилась не только потому, что банки не могут выдавать кредиты на фоне сложившейся экономической ситуации, но и потому, что граждане боятся за свои доходы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев.
Согласно данным аналитической компании Frang RG, выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года. Бутовичев объяснил, с чем связано такое падение.
«У граждан есть опасения насчет их финансового состояния в будущем. Плюс еще высокие ставки. Они зависят от ставки рефинансирования, которая теперь достаточно высока. Как раньше за 9% ипотеку не взять. Еще один фактор – жилье достаточно дорогое. Люди замерли и ждут, когда подешевеет жилье, вырастут зарплаты, и ставка понизится. Сейчас, когда людей увольняют с работы, когда ставка высокая, доход граждан не настолько выше чем платеж по ипотеке - банки не могут выдать кредит исходя из нормативов ЦБ», - объяснил он.
При этом, по его словам, в связи с сокращением выдачи ипотек, люди стали реже покупать квартиры в новостройках, но чаще – вторичное жилье.
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«Люди по-прежнему покупают квартиры за наличный расчет. Особенность в том, что на рынке, особенно на вторичном, сделки запускаются по цепочке. Кто-то за наличные покупает однокомнатную квартиру у других. А те покупают уже двушку, но с небольшой доплатой. Такие доплаты, по сути, и запускают рынок. Это с новостройками часто бывает, что человек заключает договор долевого участия с чистого листа, а с вторичками – так называемые альтернативные сделки. Сейчас на рынке сместился баланс. По количеству обращений к нам становится понятно, что спрос на новостройки очень сильно упал, они непомерно дорогие, а на вторички – упал, но не так сильно. Главная причина для этого – упадок экономики, который сразу запускает много разных процессов, в том числе сокращение выдачи ипотек», - подчеркнул представитель Общества защиты дольщиков.
В то же время он считает, что восстановить рынок недвижимости получится только через несколько лет после стабилизации экономической ситуации.
«Например, ВВП в этом году, по разным прогнозам, сократится до 10%, в следующем – на несколько процентов, а по результатам 2024 года аналитики обещают рост на несколько процентов. То есть ВВП отыграет падение. Но чтобы добраться до показателей 2022 года, понадобится еще несколько лет. То есть процесс на рынке недвижимости запустится через несколько лет, когда экономика начнет расти. Волна, связанная с тем, что не будут покупать квартиры, продержится внизу очень долго. Но года через два-три потихоньку начнет все налаживаться. Резкого всплеска не будет», - заключил Бутовичев.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в апреле 2022 года количество ипотечных сделок на рынке новостроек упало до 90%.
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