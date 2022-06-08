Вторичка за наличку: В России объяснили причины сокращения выдачи ипотек

«Люди по-прежнему покупают квартиры за наличный расчет. Особенность в том, что на рынке, особенно на вторичном, сделки запускаются по цепочке. Кто-то за наличные покупает однокомнатную квартиру у других. А те покупают уже двушку, но с небольшой доплатой. Такие доплаты, по сути, и запускают рынок. Это с новостройками часто бывает, что человек заключает договор долевого участия с чистого листа, а с вторичками – так называемые альтернативные сделки. Сейчас на рынке сместился баланс. По количеству обращений к нам становится понятно, что спрос на новостройки очень сильно упал, они непомерно дорогие, а на вторички – упал, но не так сильно. Главная причина для этого – упадок экономики, который сразу запускает много разных процессов, в том числе сокращение выдачи ипотек», - подчеркнул представитель Общества защиты дольщиков.

В то же время он считает, что восстановить рынок недвижимости получится только через несколько лет после стабилизации экономической ситуации.