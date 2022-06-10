«Сложнее, дороже, дольше»: Как россияне будут «кататься» на китайских лифтах

«Положительный момент заключается в том, что даже до проблем с западными производителями, они разместили свои официальные производства в Китае. То есть сейчас мы, как покупали китайское, так и покупаем. В Европе практически не производятся ни канаты, ни кабины. Там может быть электронное оборудование, системное управление, платы, а железо – все в Китае. Раньше мы доплачивали за бренд, сейчас мы все равно доплачиваем премию продавцам за логистику, которая усложнилась», - добавил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ.

ЦЕНЫ НА ЛИФТЫ

В то же время Алексей Захаров в эфире НСН подчеркнул, что лифты и их комплектующие сильно подорожали.

«В целом цены на лифты за этот период увеличились на 40%. Раньше подорожание по сравнению с прошлым годом было 20%. В 2021 году для программы капремонта средняя стоимость замены лифта составляла примерно от 1,3 до 1,6 миллиона. Сейчас – 2,7-2,9 миллионов. А стоимость редких импортных комплектующих увеличилась примерно в два раза. Но своих возможностей не упускают ни дружественные страны, ни отечественные поставщики, которые стараются минимизировать свои траты путем вкладывания их в конечную цену. Отечественным производителям поставлена задача максимально покрыть спрос. Для того, чтобы починить лифт, запчасти подбираются и отечественные, и аналоговые. Сейчас кстати ведется работа с Минэкономразвития по тому, как облегчить процесс внедрения аналогов в сертификаты соответствия на лифтовое оборудование», - рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза.