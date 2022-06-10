«Сложнее, дороже, дольше»: Как россияне будут «кататься» на китайских лифтах
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в эфире НСН отметил, что у России на фоне политических и логистических проблем нет других вариантов, кроме как покупать китайское лифтовое оборудование.
Даже российское лифтовое оборудование имеет китайские комплектующие, а изношенность лифтов в стране очень высока, при этом производители стали запрашивать стопроцентную предоплату на их замену, с чем не справляются управляющие компании. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.
С КИТАЕМ НАВСЕГДА?
Ранее представители рынка недвижимости сообщили, что российские девелоперские компании ведут переговоры о сотрудничестве с китайскими, турецкими, корейскими, греческими производителями лифтов из-за ухода из России немецких, финских и американских организаций. Крохин подчеркнул, что России, как и раньше придется покупать лифтовое оборудование у Китая.
«Нынешние взаимоотношения с европейскими странами привели к тому, что наблюдается дефицит запчастей и поставок по импортным европейским лифтам - это примерно от 10 до 15% рынка, например, по Москве. Дело в том, что еще несколько лет назад в России не производились высотные скоростные лифты, и все многоэтажные здания, бизнес-центры были оснащены импортными лифтами: Kone, Otis, Schindler и так далее. Завод в Щербинке, которым владеет госкорпорация «Дом.РФ», начал производить отечественные высотные лифты. Но проблема в том, что Щербинка очень сильно зависит от китайских комплектующих. То есть объявленное в этой сфере «импортозамещение» – это замена западных комплектующих поставок на китайские. Есть белорусские, у которых больше всего отечественных комплектующих, и более мелкие, чем Щербинка, российские предприятия, которые производят отечественные комплектующие. Но полностью импортонезависимых производителей нет. Кто-то больше, кто-то – меньше. В связи с этим вопрос не в том, насколько китайское оборудование лучше или хуже западного, а в том, что у нас нет иных вариантов, кроме как приобретать китайское. Например, немецкая фирма Schindler вообще уходит с рынка и даже не собирается обслуживать те лифты, которые уже установлены в стране», - объяснил он.
При этом первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что в случае замены европейского лифтового оборудования на китайское качество работы лифтов в России не поменяется.
«Очень большой процент европейского оборудования производится на заводах в Китае. Это касается всех мировых брендов. Можно провести аналогию с автомобилями: китайские машины сейчас сильно повысились в качестве, и на них возрос спрос. Многие китайские производители находятся как минимум на уровне, а некоторые в каких-то вопросах вырываются вперед. Но с лифтами, которые уже установлены в российских домах, однозначно будут трудности, потому что есть уникальные запчасти. К тому же увеличились логистические цепочки и цена. У каждого производителя есть определенные технологические хитрости, но кардинальной проблемы я не вижу. Наверно, будет сложнее, дороже и немного дольше», - отметил он.
Однако Константин Крохин видит и положительные моменты в экспорте китайского лифтового оборудования в Россию.
«Положительный момент заключается в том, что даже до проблем с западными производителями, они разместили свои официальные производства в Китае. То есть сейчас мы, как покупали китайское, так и покупаем. В Европе практически не производятся ни канаты, ни кабины. Там может быть электронное оборудование, системное управление, платы, а железо – все в Китае. Раньше мы доплачивали за бренд, сейчас мы все равно доплачиваем премию продавцам за логистику, которая усложнилась», - добавил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ.
ЦЕНЫ НА ЛИФТЫ
В то же время Алексей Захаров в эфире НСН подчеркнул, что лифты и их комплектующие сильно подорожали.
«В целом цены на лифты за этот период увеличились на 40%. Раньше подорожание по сравнению с прошлым годом было 20%. В 2021 году для программы капремонта средняя стоимость замены лифта составляла примерно от 1,3 до 1,6 миллиона. Сейчас – 2,7-2,9 миллионов. А стоимость редких импортных комплектующих увеличилась примерно в два раза. Но своих возможностей не упускают ни дружественные страны, ни отечественные поставщики, которые стараются минимизировать свои траты путем вкладывания их в конечную цену. Отечественным производителям поставлена задача максимально покрыть спрос. Для того, чтобы починить лифт, запчасти подбираются и отечественные, и аналоговые. Сейчас кстати ведется работа с Минэкономразвития по тому, как облегчить процесс внедрения аналогов в сертификаты соответствия на лифтовое оборудование», - рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза.
ЛИФТЕРА ВЫЗЫВАЛИ?
Крохин также сообщил о проблемах в лифтовом хозяйстве России, связанных с большим количеством устаревших лифтов, которые теперь трудно заменить.
«Есть проблема – большой процент недоремонта. Особенно остро она стоит в российских регионах – там практически 90% лифтового парка вышло за пределы капитального ремонта, то есть 25-летнего срока службы эксплуатации. В Москве по подсчетам лифтовых объединений - от 100 до 200 тысяч подъемников подлежат ремонту или замене. Также на фоне логистических и политических проблем мы уже столкнулись с задержкой исполнения контрактов, которые удлинились в два-три раза. Получение той запчасти, которую раньше можно было прислать за две недели, сегодня может растянуться от месяца до трех. Вторая проблема, с которой столкнулись и управляющие, и подрядные организации то, что практически все производители, в том числе российские, установили требование по стопроцентной предоплате. Однако, например, по капитальному ремонту закон ограничивает предоплату размером 30%. Получается, что многие заказчики, которые планировали осуществлять замену лифтов за счет фондов капитального ремонта, не могут этого сделать», - заключил председатель Союза жилищных организаций Москвы.
Ранее Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введение обязательного техобследования зданий перед капитальным ремонтом приведет к удорожанию сметы и увеличению сроков работ, но их качество не улучшится.
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