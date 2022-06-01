Ставка высока: В России раскритиковали «льготную» ипотеку на строительство загородных домов без подрядчиков
Специалист по ипотеке Ирина Радченко в эфире НСН заметила, что в сложившейся экономической ситуации россиянам следует повышать свои доходы, а не заниматься строительством.
Ипотека в 9% на и так недешевое строительство загородных домов – это много, поэтому вряд ли россияне захотят ей массово воспользоваться. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В России с 1 июня стартовала пилотная программа на строительство частных жилых домов без привлечения профессиональных застройщиков, которая подразумевает ставку по ипотеке не выше 9%. Радченко считает эти показатели высокими.
«9% для загородного строительства, учитывая, что сейчас это недешевое удовольствие – это много. Я думаю, что такая мера будет мало востребована, но наверняка может найти какого-то своего клиента. Но вряд ли она сделает погоду на рынке. Хорошо, что такая мера есть, но носить массовый характер она не будет, потому что сейчас не та экономическая фаза», - подчеркнула она.
При этом Радченко считает, что немногие россияне смогут позволить себе самостоятельное заниматься строительством.
«В нынешней ситуации россияне не будут готовы самостоятельно заниматься строительством. Россиянам сейчас надо выживать. Гражданам нужно повышать доходы, а строительство будет в стабильные времена. Нельзя сказать, будет ли им выгоднее строить дома самостоятельно или с подрядчиками. Если у кого-то есть время и они могут взять кредит в банке, то можно строить самостоятельно. Но я не думаю, что много россиян смогут себе это позволить», - заключила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Ранее Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотечная сфера в России не восстановится в ближайшее время, но сам рынок недвижимости будет держаться в основном на сделках по обмену квартир.
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