Ставка высока: В России раскритиковали «льготную» ипотеку на строительство загородных домов без подрядчиков

Специалист по ипотеке Ирина Радченко в эфире НСН заметила, что в сложившейся экономической ситуации россиянам следует повышать свои доходы, а не заниматься строительством. 


Ипотека в 9% на и так недешевое строительство загородных домов – это много, поэтому вряд ли россияне захотят ей массово воспользоваться. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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В России с 1 июня стартовала пилотная программа на строительство частных жилых домов без привлечения профессиональных застройщиков, которая подразумевает ставку по ипотеке не выше 9%. Радченко считает эти показатели высокими.

«9% для загородного строительства, учитывая, что сейчас это недешевое удовольствие – это много. Я думаю, что такая мера будет мало востребована, но наверняка может найти какого-то своего клиента. Но вряд ли она сделает погоду на рынке. Хорошо, что такая мера есть, но носить массовый характер она не будет, потому что сейчас не та экономическая фаза», - подчеркнула она.

При этом Радченко считает, что немногие россияне смогут позволить себе самостоятельное заниматься строительством.

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«В нынешней ситуации россияне не будут готовы самостоятельно заниматься строительством. Россиянам сейчас надо выживать. Гражданам нужно повышать доходы, а строительство будет в стабильные времена. Нельзя сказать, будет ли им выгоднее строить дома самостоятельно или с подрядчиками. Если у кого-то есть время и они могут взять кредит в банке, то можно строить самостоятельно. Но я не думаю, что много россиян смогут себе это позволить», - заключила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Ранее Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотечная сфера в России не восстановится в ближайшее время, но сам рынок недвижимости будет держаться в основном на сделках по обмену квартир.

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ФОТО: РИА Новости
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