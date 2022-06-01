Ставка высока: В России раскритиковали «льготную» ипотеку на строительство загородных домов без подрядчиков

В России с 1 июня стартовала пилотная программа на строительство частных жилых домов без привлечения профессиональных застройщиков, которая подразумевает ставку по ипотеке не выше 9%. Радченко считает эти показатели высокими.

«9% для загородного строительства, учитывая, что сейчас это недешевое удовольствие – это много. Я думаю, что такая мера будет мало востребована, но наверняка может найти какого-то своего клиента. Но вряд ли она сделает погоду на рынке. Хорошо, что такая мера есть, но носить массовый характер она не будет, потому что сейчас не та экономическая фаза», - подчеркнула она.

При этом Радченко считает, что немногие россияне смогут позволить себе самостоятельное заниматься строительством.