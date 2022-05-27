«Откат, распил и время»: В Москве оценили изменения системы капремонта

«Это точно не ускорит процесс, потому что все процедуры по обследованию и принятию решений занимают время. Это дополнительные финансовые ресурсы, которые приведут к удорожанию сметы, но это правильный подход с точки зрения проведения работ. При этом качества вы не получите – просто распилят деньги. Эта мера будет однобокая и не приведет к положительным результатам в системе, если параллельно не изменить подход к определению объектов, включаемых в календарный график проведения капремонта в регионах. То есть по результатам обследований все эти региональные программы должны быть адаптированы и изменены. В первую очередь должны быть поставлены не те дома, которые недавно введены в эксплуатацию, а действительно нуждающиеся в капитальном ремонте. При совокупности системного подхода реформирования системы капитального ремонта можно ожидать позитивных изменений», - объяснил он.

При этом, по его словам, капитальные ремонты в российских домах часто проводятся по неправильному плану.