«Откат, распил и время»: В Москве оценили изменения системы капремонта
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в эфире НСН рассказал о проблемах системы капитального ремонта в российских домах.
Введение обязательного техобследования зданий перед капитальным ремонтом приведет к удорожанию сметы и увеличению сроков работ, но их качество не улучшится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.
Ранее в Госдуме предложили изменить систему капитального ремонта, введя обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ. многоквартирных жилых домов. Крохин поддержал такое предложение, но отметил, что оно будет работать только если полностью поменять подход к системе капитальных ремонтов в России.
«Это точно не ускорит процесс, потому что все процедуры по обследованию и принятию решений занимают время. Это дополнительные финансовые ресурсы, которые приведут к удорожанию сметы, но это правильный подход с точки зрения проведения работ. При этом качества вы не получите – просто распилят деньги. Эта мера будет однобокая и не приведет к положительным результатам в системе, если параллельно не изменить подход к определению объектов, включаемых в календарный график проведения капремонта в регионах. То есть по результатам обследований все эти региональные программы должны быть адаптированы и изменены. В первую очередь должны быть поставлены не те дома, которые недавно введены в эксплуатацию, а действительно нуждающиеся в капитальном ремонте. При совокупности системного подхода реформирования системы капитального ремонта можно ожидать позитивных изменений», - объяснил он.
При этом, по его словам, капитальные ремонты в российских домах часто проводятся по неправильному плану.
«Но положительное в этом законопроекте заключается в том, что государство наконец услышало, что нельзя создавать программы капремонта огульно табличным методом. Ведь у нас региональными органами власти были сверстаны и утверждены программы капремонта, но никто при составлении этих программ не проводил никакого обследования. Брались исторические данные мониторинга, наблюдения, даты проведения предыдущего капитального ремонта и даты ввода здания в эксплуатацию. И бухгалтерским методом, предполагая, что износ жилых зданий составляет примерно 2%, создавали и утверждали программы капитального ремонта. Совершенно очевидно, что они не имеют ничего общего с фактическим состоянием дел», - добавил он.
Крохин также рассказал, что процедура подготовки зданий к капремонту в России не всегда осуществляется честно.
«Бывали случаи, когда ремонтировались дома в хорошем состоянии. А дома 30-40-летней давности, которые уже в плохом состоянии, не попадали в эти программы как первоочередные. А людей об этом не спрашивали. До сих пор не спрашивают, что в первую очередь менять. То есть проводят те работы, которые выгодны подрядчику и заказчику. Процедуры приемки формализованы, там присутствуют свои представители, которые не задают лишних вопросов, и от этого страдает качество. Капитальный ремонт должен проводиться на основании общего решения собственников конкретного дома. Это не всегда соблюдается, что тоже нарушает права граждан. К тому же в системе капитального ремонта существует откат денег: не все 100% сметы идут непосредственно на ремонт дома. Но я полагаю, что вовлечение граждан в контроль, а главное в принятие решения помогло бы в борьбе с этой коррупцией», - заключил председатель Союза жилищных организаций Москвы.
Ранее Константин Крохин в пресс-центре НСН предложил ввести материальный стимул и выплачивать людям кешбэк за правильный сбор отходов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира 2023 года
- Минэкономразвития: Российская экономика переживает кризис спроса
- Путин подписал указ о временном порядке расчётов с правообладателями
- «Есть такие деятели...» Кипелов пренебрежительно ответил на заявления Шевчука о Родине
- «Практически агрессия». Путин оценил давление со стороны недружественных стран
- Комментатор Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов
- Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
- Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства уезжавших IT-специалистов
- Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы
- Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru