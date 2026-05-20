Рябков: Отказ США от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино
Россия довела до США, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам, российская сторона внимательно следит «за действиями США на данном направлении». «Неоднократно доводили до американцев позицию, что выход Вашингтона из национального моратория на ядерные испытания станет крайне болезненным ударом по ДВЗЯИ и с высокой степенью вероятности спровоцирует эффект домино», - указал дипломат.
Ранее Рябков заявил, что если США или другие страны проведут такие испытания, то Москва предпримет ответные действия.=, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
