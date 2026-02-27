«День смеха!»: Прощание с Telegram в России назначили на начало апреля
СМИ пишут, что к апрелю Telegram будет работать только в зоне СВО, претензии к Telegram возникли у ФСБ, а Дуров забил второй гвоздь в крышку гроба своего «мессенджера».
История с блокировкой в России Telegram, похоже, вышла на финишную прямую. Связанные с Кремлем источники РБК сообщили, что окончательное решение принято и мессенджер «прикроют» в начале апреля. Ранее дата 1 апреля фигурировала и в других СМИ. На этом фоне основатель Telegram Павел Дуров усугубил ситуацию, сделав новые резонансные заявления с критикой российских властей.
ДЕНЬ СМЕХА: «РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО»
Информация о блокировке Telegram в День смеха, 1 апреля, появилась в середине февраля в Telegram-канале Baza. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов поспешил назвать это «вбросом» и «чушью», однако 21 февраля последовал новый удар по «телеге». В ФСБ сообщили, что доступ к перепискам в Telegram имеют украинские спецслужбы, а спустя несколько дней в правительственной «Российской газете» вышла разгромная статья, в которой мессенджер был назван «орудием убийства», а также сообщалось о возбуждении против Дурова уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.
26 февраля издание РБК сообщило, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, что «окончательное решение» властей по Telegram принято. По их данным, мессенджер может быть заблокирован «уже в первых числах апреля».
«Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», - объясняет издание.
Отмечается, что «к апрелю Telegram будет работать только на фронте».
На этом фоне Павел Дуров сделал 24 февраля второе за последнее время громкое заявление с эффектом «самоуничтожения».
«Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова», - написал основатель Telegram, назвав происходящее печальным зрелищем.
В этот же день о блокировке «телеги» высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для страны», — сообщил Песков.
Вместе с тем он указал, что Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров.
ЭКСТРЕМИЗМ И «ШЕПОТ УЛИЦ»
Журналистка Ксения Собчак, имеющая в Telegram сразу несколько каналов-миллионников, сообщила в свете последних событий о «шепоте источников».
«1 апреля Телеграм будет окончательно заблокирован, шепчут нам улицы и источники сразу всех. Так это или нет — видят небеса, я устала гадать», - написала она в канале «Кровавая барыня» 26 февраля, как бы невзначай предлагая подписчикам в конце поста: «Читайте меня в МАХ».
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил в беседе с НСН допустил, что Telegram вполне могут признать экстремистским на фоне претензий ФСБ.
«Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили (…) К Telegram всегда относились с большой скидкой по сравнению с той же экстремистской Meta (запрещена в России - прим. НСН), учитывая происхождение Дурова. Потому что по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. Видимо, пытались долго договориться», - отметил Клименко.
Депутаты Госдумы на фоне «хайповой» темы сыпят противоречивыми заявлениями о будущем мессенджера. Например зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев предложил блогерам запустить флэшмоб с призывом к Дурову выполнить требования властей России.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что ждет «прощание» с Telegram ближе к сентябрьским выборам.
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года - прим. НСН). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - прим. НСН), там осталась примерно половины аудитории. Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса», - отмечал депутат.
Депутат Госдумы из IT-комитета Андрей Свинцов объяснял НСН, что к началу апреля у Роскомнадзора будут все основания перейти к следующей стадии ограничений для Telegram, который пока лишь замедлен - если администрация площадки не выполнит требования властей о локализации офиса и персональных данных пользователей, а также не начнёт более активно удалять запрещенный в России контент.
Telegram, действительно, в последнее время стал активнее удалять каналы, но эксперты отмечали, что далеко не все, которые просят прикрыть российские власти. Министр цифрового развития Максут Шадаев 18 февраля озвучил главную претензию к Telegram - доступ к западных спецслужб к перепискам военнослужащих в зоне СВО. Позже информацию дополнили в МВД, указав, что сервисы пробива в Telegram также используются против российских военнослужащих.
Роскомнадзор пока ничего не проясняет: по поводу обоих инсайдов о блокировке Telegram в начале апреля ведомство лишь указало, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.
