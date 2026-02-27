ДЕНЬ СМЕХА: «РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО»

Информация о блокировке Telegram в День смеха, 1 апреля, появилась в середине февраля в Telegram-канале Baza. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов поспешил назвать это «вбросом» и «чушью», однако 21 февраля последовал новый удар по «телеге». В ФСБ сообщили, что доступ к перепискам в Telegram имеют украинские спецслужбы, а спустя несколько дней в правительственной «Российской газете» вышла разгромная статья, в которой мессенджер был назван «орудием убийства», а также сообщалось о возбуждении против Дурова уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.

26 февраля издание РБК сообщило, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, что «окончательное решение» властей по Telegram принято. По их данным, мессенджер может быть заблокирован «уже в первых числах апреля».

«Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», - объясняет издание.

Отмечается, что «к апрелю Telegram будет работать только на фронте».

На этом фоне Павел Дуров сделал 24 февраля второе за последнее время громкое заявление с эффектом «самоуничтожения».

«Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова», - написал основатель Telegram, назвав происходящее печальным зрелищем.

В этот же день о блокировке «телеги» высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для страны», — сообщил Песков.

Вместе с тем он указал, что Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров.