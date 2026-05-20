Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном
Американский Сенат во время голосования впервые поддержал резолюцию, которая предписывает администрации США прекратить боевые действия против Ирана, сообщает ТАСС.
В поддержку документа высказались 50 законодателей, против - 47. Ранее верхняя палата Конгресса семь раз отклоняла этот документ. Однако даже в случае, если резолюция будет одобрена Сенатом, а затем и Палатой представителей Конгресса, президент Дональд Трамп наложит на нее вето.
Ранее американский лидер приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном
- Захарова: Выделяемые Западом Киеву средства «растворяются» в руках Зеленского
- Рябков: Отказ США от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино
- СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом
- Вэнс: Обсуждается вопрос о возможной передаче РФ находящегося в Иране урана
- Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых sim-карт
- Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
- С митинга Пашиняна увели пенсионера, внук которого сгорел в казарме
- «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые с 2004 года
- Трамп опроверг информацию о словах Си Цзиньпина про Путина и Украину