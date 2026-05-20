Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Американский Сенат во время голосования впервые поддержал резолюцию, которая предписывает администрации США прекратить боевые действия против Ирана, сообщает ТАСС.

В поддержку документа высказались 50 законодателей, против - 47. Ранее верхняя палата Конгресса семь раз отклоняла этот документ. Однако даже в случае, если резолюция будет одобрена Сенатом, а затем и Палатой представителей Конгресса, президент Дональд Трамп наложит на нее вето.

Ранее американский лидер приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
