США сократили количество военных в Европе до уровня 2021 года

Американские власти сократили количество бригадных боевых групп в Европе с четырех до трех, сообщил в соцсети X представитель Пентагона Шон Парнелл.

Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

«Это возвращает нас к уровню (военного) присутствия в Европе образца 2021 года», — заявил он. Отмечается, что данное решение является результатом многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения сил США в Европе.

США рассматривают вариант сокращения численности военного контингента в Германии в качестве «наказания» за отсутствие поддержки в конфликте с Ираном, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Фото: twitter.com/CENTCOM
