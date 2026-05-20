США сократили количество военных в Европе до уровня 2021 года
Американские власти сократили количество бригадных боевых групп в Европе с четырех до трех, сообщил в соцсети X представитель Пентагона Шон Парнелл.
«Это возвращает нас к уровню (военного) присутствия в Европе образца 2021 года», — заявил он. Отмечается, что данное решение является результатом многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения сил США в Европе.
США рассматривают вариант сокращения численности военного контингента в Германии в качестве «наказания» за отсутствие поддержки в конфликте с Ираном, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
