Калининградские власти заявили, что беспокоятся о здоровье угрожающих региону политиков ЕС
Власти Калининградской области на фоне призывов европейских политиков атаковать регион заявили, что переживают о здоровье представителей Европейского союза, заявил ИС «Вести» глава региона Алексей Беспрозванных.
«Единственное, заметили, что такая активность у нас происходит либо весной, либо осенью. Поэтому начинаем всерьез переживать за здоровье наших соседей», — сказал губернатор. По его словам, калининградцы сохраняют спокойствие, несмотря на заявления Литвы о возможной угрозе удара.
Ранее литовский МИД призвал НАТО напасть на Калининград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кравцов: В школах с 1 сентября начнут изучать «Искусственный интеллект»
- США сократили количество военных в Европе до уровня 2021 года
- Земельных участков могут лишиться около 100 тысяч россиян
- Калининградские власти заявили, что беспокоятся о здоровье угрожающих региону политиков ЕС
- Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном
- Захарова: Выделяемые Западом Киеву средства «растворяются» в руках Зеленского
- Рябков: Отказ США от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино
- СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом
- Вэнс: Обсуждается вопрос о возможной передаче РФ находящегося в Иране урана
- Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых sim-карт