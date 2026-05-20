Калининградские власти заявили, что беспокоятся о здоровье угрожающих региону политиков ЕС

Власти Калининградской области на фоне призывов европейских политиков атаковать регион заявили, что переживают о здоровье представителей Европейского союза, заявил ИС «Вести» глава региона Алексей Беспрозванных.

«Покажем дулю». В России прокомментировали новый западный сценарий с нападением на Калининград

«Единственное, заметили, что такая активность у нас происходит либо весной, либо осенью. Поэтому начинаем всерьез переживать за здоровье наших соседей», — сказал губернатор. По его словам, калининградцы сохраняют спокойствие, несмотря на заявления Литвы о возможной угрозе удара.

Ранее литовский МИД призвал НАТО напасть на Калининград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ЕвросоюзЕвропаКалининградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры