Цены на огурцы в России упали ниже 200 рублей
20 мая 202606:32
Денис Постольский
Средняя стоимость килограмма огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Это произошло впервые с ноября прошлого года. В марте огурцы стоили 227,83 рубля.
Самые дешевые огурцы - в Дагестане, где средняя стоимость составляет 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей).
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии огурцы в три раза дешевле, чем в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Цены на огурцы в России упали ниже 200 рублей
- Иран: США ждут сюрпризы, если военные действия возобновятся
- Кравцов: В школах с 1 сентября начнут изучать «Искусственный интеллект»
- США сократили количество военных в Европе до уровня 2021 года
- Земельных участков могут лишиться около 100 тысяч россиян
- Калининградские власти заявили, что беспокоятся о здоровье угрожающих региону политиков ЕС
- Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном
- Захарова: Выделяемые Западом Киеву средства «растворяются» в руках Зеленского
- Рябков: Отказ США от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино
- СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом