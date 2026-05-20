Земельных участков могут лишиться около 100 тысяч россиян

Около 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих земельных участков, сообщают «Известия».

Это связано с тем, что они заброшены или используются не по назначению. 7,5 тыс. из них получили в прошлом году предписание Росреестра об устранении выявленных нарушений. Если реакции не будет, следующим шагом может стать суд об изъятии участков.

Поиск заброшенных участков активизировались в 2025 году, после вступления в силу поправок в Земельный кодекс, которые прописали условия изъятия земель. По словам юристов, в регионах начали формировать комиссии для выявления неиспользуемых земельных участков.

Ранее в Госдуме предложили уведомлять семьи о возможном изъятии участка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
