СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом
Европейский союз намерен расширить применение удобрений на основе коровьего навоза, сообщает Politico.
По данным издания, также планируется нарастить органические отходы на фоне роста цен на традиционные удобрения и стремления сократить зависимость от импорта. Реализация данных мер может занять годы. Отчасти это связано с тем, что самые быстрые меры — отмена пошлин на импорт из России и Беларуси, пишет газета.
При этом часть европейских фермеров и отраслевых объединений рассчитывала на более быстрые решения для сдерживания роста затрат. Рост цен на удобрения в Европе связан, в том числе с подорожанием газа и напряженностью на мировом рынке из-за ситуации с судоходством в Ормузском проливе.
Ранее Нидерланды назначили «посла по навозу» после отказа от российских удобрений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
