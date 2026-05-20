СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом

По данным издания, также планируется нарастить органические отходы на фоне роста цен на традиционные удобрения и стремления сократить зависимость от импорта. Реализация данных мер может занять годы. Отчасти это связано с тем, что самые быстрые меры — отмена пошлин на импорт из России и Беларуси, пишет газета.

При этом часть европейских фермеров и отраслевых объединений рассчитывала на более быстрые решения для сдерживания роста затрат. Рост цен на удобрения в Европе связан, в том числе с подорожанием газа и напряженностью на мировом рынке из-за ситуации с судоходством в Ормузском проливе.

Ранее Нидерланды назначили «посла по навозу» после отказа от российских удобрений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

