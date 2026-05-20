Захарова: Выделяемые Западом Киеву средства «растворяются» в руках Зеленского
Материальная помощь, которую Запад выделяет Киеву из средств налогоплательщиков, «растворяется в кровавых руках» президента Украины Владимира Зеленского и его подельников, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.
Так она отреагировала на расследование в США возможных случаев мошенничества, связанных с помощью Украине. По словам дипломата, средства разными потоками идут на Банковую, а там уже перераспределяются. После этого, как указала Захарова, часть средств возвращается в западные банки, а другая - растворяется в руках Зеленского. Захарова отметила, что доказательством этого служит отсутствие аудита.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
