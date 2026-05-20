Иран: США ждут сюрпризы, если военные действия возобновятся
20 мая 202606:14
Денис Постольский
С учетом усвоенных уроков и полученных знаний Тегеран в случае возобновления военных действий сможет преподнести США новые сюрпризы, сообщил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, Конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды. Дипломат указал, что иранские «вооруженные силы стали первыми, кто сбил расхваленный F-35».
Ранее президент США Дональд Трамп приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
