Кравцов: В школах с 1 сентября начнут изучать «Искусственный интеллект»

Школьники в России с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По его словам, это будет происходить в рамках уроков информатики углубленного уровня. Министр указал, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. При этом профиль «Искусственный интеллект» был включен в олимпиаду по информатике, который стал очень востребованным. По этой причине он с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.

Ранее стало известно, что Минпросвещения усилит контроль за проведением олимпиады школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

