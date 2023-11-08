«Удалять или упрощать?»: Власти и бизнес спорят о статусе трудовых мигрантов
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России выдворили 15 тысяч мигрантов. За ужесточение правил берутся все ведомства, а бизнес предупреждает о последствиях.
В России в этом году проходила комплексная операция «Нелегал-2023», целью которой было выявление и профилактика нарушений миграционного законодательства. О результатах работы накануне рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, за это время было принято 15 тысяч решений об административном выдворении или депортации граждан. Всего в этом году было возбуждено 3,6 тысячи уголовных дел в связи с незаконной миграцией, оборотом наркотических средств, оружия, а также в связи с незаконным пресечением границы.
Отмечается, что большая часть нарушений все-таки связана с несоблюдением правила въезда или выезда (порядка 73 тысяч таких нарушений).
«УДАЛЯТЬ» ИЗ РОССИИ
В этом году МВД активно взялось за решение «миграционного вопроса». Буквально недавно глава МВД Владимир Колокольцев призвал «удалять» из России иностранцев, которые «представляют угрозу общественной безопасности».
«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать», - заявил он.
А в конце октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов с российским гражданством паспорта РФ, если они не готовы участвовать в СВО.
По его словам, после въезда в РФ у мигранта должна быть российская сим-карта, с которой он должен регистрироваться на Госуслугах.
4 ноября стало известно, что МВД в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографировать мигрантов в аэропортах Москвы. Об этом заявила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова.
«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить», — указала Казакова.
По ее словам, благодаря таким мерам приезжие-«перевертыши», которые меняют установочные данные, не смогут заехать в РФ.
За проверку мигрантов неожиданно взялись и в Рособрнадзоре. Накануне замглавы ведомства Светлана Кочетова сообщила, что были выявлены нарушения во всех 13 вузах, где мигранты сдают экзамены для получения российского гражданства и разрешений на работу.
При этом глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН сообщил, что сегодняшние технологии контроля не позволяют мигрантам фиктивно сдавать экзамен по русскому языку.
«Это довольно забюрократизированная процедура, там требуют соблюдения большого количества условий, ведется видеозапись экзаменов. Когда не было видеокамер, бывало, что человек не сам сдавал экзамен, а за него писали. Чтобы с этим покончить ввели сначала аудиозапись, а потом и видео. Того, с чем мы раньше сталкивались, сегодня уже нет. Не думаю, что были какие-то колоссальные нарушения, потому что сама по себе процедура сдачи русского языка мало что дает. К любому экзамену можно подготовиться, а через неделю забыть», - отметил он.
ЭКОНОМИКА ВСТАНЕТ
Еще месяцем ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах. Также предлагается ограничить мигрантов в сфере торговли лекарственными средствами и в сфере грузоперевозок. Более того, предполагается введение допустимой доли иностранных работников в 5% от общей численности по каждому виду экономической деятельности.
Со своей стороны, бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН предупредил о нехватке мигрантов в России и рассказал о высоком спросе на их работу.
«Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу. Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье. Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят. Небольшая доля, может, 0,5% приехали заниматься вымогательством и криминалом, может быть… Но абсолютное большинство мигрантов честно трудится на своих рабочих местах, и работодатели каждый год говорят, что нужно еще», - рассказал он.
Против запретов на работу мигрантов активно выступает и бизнес. Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН сообщил, что если мигрантам запретить работать в отрасли, то существующий дефицит кадров обострится еще сильнее, и отрасль может встать.
«Сегодня нехватка водительского состава составляет в грузоперевозках порядка 20%. На это повлияло то, что в зону СВО было привлечено большое количество водителей и что на протяжении многих лет не уделялось должного внимания популяризации профессии водителя. С учетом этого неправильно запрещать иностранным гражданам работать. Депутаты часто хотят запустить какую-то идею, хайпануть, а как перевозчикам потом эти законы исполнять? Нам, наоборот, надо либерализовать систему, чтобы люди могли приехать в страну. Сейчас зарплата водителя 200-250 тысяч рублей, людей сложно найти. С кем мы будем работать? Экономика встанет», - жаловался он.
При этом специалисты отмечают, что зачастую мигранты действуют нелегально не от большого желания, а из-за несовершенств системы.
Вадим Коженов в пресс-центре НСН объяснял еще в апреле, что мигрант сам не может встать на миграционный учет, его должна ставить на учет так называемая принимающая сторона.
«Или другой вариант: человек въехал легально, оформил регистрацию, патент на право работать, но работает без трудового договора, без оформления. То есть, в России он легально, а работает – нелегально. Нелегалы – это не какие-то люди, сидящие в подвале, все по-разному. Бывает, человек хочет оформиться легально, но не может», - указал он.
Пожелания экспертов были услышаны и весной президент подписал закон, касающийся миграционного учета. Благодаря этому с 26 октября мигранты могут самостоятельно встать на миграционный учет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Горелкин рассказал, что YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года
- СМИ: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе
- Франция выделит 200 млн евро для фонда поддержки Киева
- Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство РФ в гиперзвуковом и ядерном оружии
- Пхеньян пригрозил Южной Корее «дождем из огня»
- В Белом доме заявили, что Вашингтон может изменить расстановку сил в Европе
- В американском Конгрессе одобрен проект передачи Украине замороженных активов РФ
- Объявлен в розыск судья, выдавший oрдер на «арест» Путина
- Умер актер из «Джентльменов удачи»
- Совбез ООН проведет заседание по «Северным потокам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru