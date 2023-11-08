«Удалять или упрощать?»: Власти и бизнес спорят о статусе трудовых мигрантов

В России в этом году проходила комплексная операция «Нелегал-2023», целью которой было выявление и профилактика нарушений миграционного законодательства. О результатах работы накануне рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, за это время было принято 15 тысяч решений об административном выдворении или депортации граждан. Всего в этом году было возбуждено 3,6 тысячи уголовных дел в связи с незаконной миграцией, оборотом наркотических средств, оружия, а также в связи с незаконным пресечением границы.

Отмечается, что большая часть нарушений все-таки связана с несоблюдением правила въезда или выезда (порядка 73 тысяч таких нарушений).

«УДАЛЯТЬ» ИЗ РОССИИ

В этом году МВД активно взялось за решение «миграционного вопроса». Буквально недавно глава МВД Владимир Колокольцев призвал «удалять» из России иностранцев, которые «представляют угрозу общественной безопасности».

«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать», - заявил он.