Колокольцев призвал усилить контроль за принятием в российское гражданство
Следует ужесточить контроль за принятием иностранных граждан в российское гражданство и за выдачей видов на жительство и разрешений на временное проживание. Об этом в ходе представления личному составу новых глав МВД России по Чеченской Республике и Оренбургской области заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
В частности, отметил министр, следует обратить внимание на смену установочных данных и наличие запрета на въезд в Россию.
Колокольцев также указал на необходимость принятия дополнительных мер по обнаружению граждан, уклоняющихся от фотографирования и прохождения дактилоскопической регистрации. Тех же, кто представляет угрозу общественной безопасности, следует безапелляционно удалять с российской территории, а их правовые статусы аннулировать.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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