Колокольцев призвал усилить контроль за принятием в российское гражданство

В частности, отметил министр, следует обратить внимание на смену установочных данных и наличие запрета на въезд в Россию.

Колокольцев также указал на необходимость принятия дополнительных мер по обнаружению граждан, уклоняющихся от фотографирования и прохождения дактилоскопической регистрации. Тех же, кто представляет угрозу общественной безопасности, следует безапелляционно удалять с российской территории, а их правовые статусы аннулировать.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

