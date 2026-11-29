По его мнению, такое заявление украинского президента показывает утрату уверенности Киева в том, что его военные действия приведут к долгосрочным результатам. При этом сенатор подчеркнул необходимость понять то, что именно предлагает и хочет Зеленский.

«Последние годы нас научили трижды проверять эти заявления. Потому что часто у Зеленского идет игра такая политико-эстрадная. Посмотрим», - сказал Карасин.

До этого Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Jazzera говорил, что Украина готова прекратить огонь по линии фронта и перейти к переговорам, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».