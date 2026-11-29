В Совфеде ответили на заявление Зеленского о готовности прекратить огонь
Заявление главы Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить огонь по линии фронта и перейти к переговорам следует внимательно изучить. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина.
По его мнению, такое заявление украинского президента показывает утрату уверенности Киева в том, что его военные действия приведут к долгосрочным результатам. При этом сенатор подчеркнул необходимость понять то, что именно предлагает и хочет Зеленский.
«Последние годы нас научили трижды проверять эти заявления. Потому что часто у Зеленского идет игра такая политико-эстрадная. Посмотрим», - сказал Карасин.
До этого Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Jazzera говорил, что Украина готова прекратить огонь по линии фронта и перейти к переговорам, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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