Позже представители организации со ссылкой на собственные подсчеты заявили, что компания Binance самостоятельно закрыла позиции токена на покупку и продажу, в связи с чем и произошло резкое падение цены. Криптобиржа отреагировала на обвинения WLF, заявив, что осведомлена о ситуации и анализирует рыночную активность за этот период.

Уточняется, что инцидент произошел спустя месяц после того, как в суд округа Колумбия был подан иск против Трампа и WLF с обвинениями в коррупции через криптовалютные сделки на сумму более $2 млрд.

Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в интервью НСН рассказал, что в ситуации с хакерской атакой на криптобиржу Binance хотят найти крайнего, но невозможно устроить суд над каким-либо государством.

