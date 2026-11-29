За ночь токен связанной с Трампом криптофирмы WLF потерял свыше 50% от цены
За ночь цена токена криптофирмы World Liberty Financial (WLF), связанной с американским лидером Дональдом Трампом, упала более чем на 50%. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Известно, что фирма обвинила биржу Binance в махинациях после падения стоимости криптовалюты. По данным источника, в ночь с 28 на 29 ноября стоимость токена WLF снизилась с $0,037 до $0,016. Это составило более 51% всего за два часа.
Позже представители организации со ссылкой на собственные подсчеты заявили, что компания Binance самостоятельно закрыла позиции токена на покупку и продажу, в связи с чем и произошло резкое падение цены. Криптобиржа отреагировала на обвинения WLF, заявив, что осведомлена о ситуации и анализирует рыночную активность за этот период.
Уточняется, что инцидент произошел спустя месяц после того, как в суд округа Колумбия был подан иск против Трампа и WLF с обвинениями в коррупции через криптовалютные сделки на сумму более $2 млрд.
Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в интервью НСН рассказал, что в ситуации с хакерской атакой на криптобиржу Binance хотят найти крайнего, но невозможно устроить суд над каким-либо государством.
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