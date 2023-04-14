«Хочет, но не может!»: Эксперт рассказал, что мешает мигрантам легализоваться в России
До сих пор не решена проблема с тем, что мигрантов должна ставить на учет принимающая сторона, отметил в эфире НСН независимый эксперт Вадим Коженов.
Мигранты хотят легализоваться в России, однако многие не могут этого сделать, заявил экс-президент ликвидированной Федерации мигрантов России, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Мигрант сам не может встать на миграционный учет, его должна ставить на учет так называемая принимающая сторона. Это пережиток с советских времен, когда все иностранцы были визовые, и мы, как граждане СССР, должны были пойти в ОВИР и расписаться. Сейчас человек из безвизовой страны приезжает в Россию – у него кто принимающая сторона? Ее нет, а мигрант сам не может поставить себя на учет. Он снял квартиру, но в МФЦ все равно должен идти хозяин квартиры, и только тогда мигранта зарегистрируют. Через посредников покупают эти регистрации, где-то проблемные – с базы снимают, и человек – нелегал. А въехал-то легально!», - сказал Коженов.
Он отметил, что часто мигранты работают в России без трудового договора, хотя въехали в страну легально.
«Или другой вариант: человек въехал легально, оформил регистрацию, патент на право работать, но работает без трудового договора, без оформления. То есть в России он легально, а работает – нелегально. Нелегалы – это не какие-то люди, сидящие в подвале, все по-разному. Бывает, человек хочет оформиться легально, но не может», - указал он.
Кроме того, Коженов рассказал, что за 2023 год Россия выдала 141 тысячу запретов на въезд мигрантам из-за просроченной регистрации или за два и более административных правонарушения за три года.
«Если посмотреть статистику за этот год, 141 тысяча запретов на въезд людям: в основном – за просроченную регистрацию, потому что человек сам не может оформиться, либо за два и более административных правонарушениях за три года. Вот вы таксист и раз в год заехали за стоп-линию. И все – запрет на пять лет, хотя штрафы оплачены! И человек уже нелегал, хотя может быть даже не в курсе», - резюмировал он.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям.
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