МВД: в ходе операции «Нелегал-2023» из РФ депортировали 15 тыс иностранцев

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России выдворили около 15 тысяч мигрантов.

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Представитель ведомства сообщила о выявлении 447 иностранцев, которые находятся в федеральном и международном розыске.

Волк уточнила, что операция проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года. Вместе с российскими силовиками участие принимали их коллеги из стран ОДКБ.

Выявлено 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Установлено 22 тысячи нарушений трудовой деятельности.

В Челябинске правоохранительные органы в ходе рейда вручили повестки в военкомат 17 мигрантам, получившим гражданство РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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