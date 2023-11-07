МВД: в ходе операции «Нелегал-2023» из РФ депортировали 15 тыс иностранцев
Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России выдворили около 15 тысяч мигрантов.
Представитель ведомства сообщила о выявлении 447 иностранцев, которые находятся в федеральном и международном розыске.
Волк уточнила, что операция проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года. Вместе с российскими силовиками участие принимали их коллеги из стран ОДКБ.
Выявлено 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Установлено 22 тысячи нарушений трудовой деятельности.
В Челябинске правоохранительные органы в ходе рейда вручили повестки в военкомат 17 мигрантам, получившим гражданство РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru