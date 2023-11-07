МВД: в ходе операции «Нелегал-2023» из РФ депортировали 15 тыс иностранцев

Представитель ведомства сообщила о выявлении 447 иностранцев, которые находятся в федеральном и международном розыске.

Волк уточнила, что операция проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года. Вместе с российскими силовиками участие принимали их коллеги из стран ОДКБ.

Выявлено 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Установлено 22 тысячи нарушений трудовой деятельности.

В Челябинске правоохранительные органы в ходе рейда вручили повестки в военкомат 17 мигрантам, получившим гражданство РФ, передает «Радиоточка НСН».

