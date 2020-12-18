Журналист BBC объяснил свое «бегство» с пресс-конференции Путина

Британский журналист от BBC Стивен Розенберг покинул зал ЦМТ, в котором накануне шла пресс-конференция с российским президентом. Многие пользователи соцсетей посчитали, что глава государства жестко прокомментировал провокационные вопросы иностранного журналиста. Некоторые даже посчитали, что Розенберг «сбежал» с пресс-конференции.

Британский журналист от BBC Стивен Розенберг в эфире НСН выразил благодарность за возможность задать вопрос Путину на пресс-конференции. Он отметил, что уйти до окончания мероприятия потребовали срочные дела в редакции.

«Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В BBC очень много передач - радио, телевидение, нужно было торопиться. Нет, нет, никакого бегства. Нам нужно было торопиться. Хочу сказать, что никакого неуважения не было. Я бы не хотел, чтобы люди думали, что было неуважение. Но у нас просто был дедлайн!» - добавил он.