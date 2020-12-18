Журналист BBC объяснил свое «бегство» с пресс-конференции Путина

Стивен Розенберг в эфире НСН попросил не считать свой уход неуважением к президенту России, объяснив его спешкой в редакцию.

Британский журналист от BBC Стивен Розенберг покинул зал ЦМТ, в котором накануне шла пресс-конференция с российским президентом. Многие пользователи соцсетей посчитали, что глава государства жестко прокомментировал провокационные вопросы иностранного журналиста. Некоторые даже посчитали, что Розенберг «сбежал» с пресс-конференции.

Британский журналист от BBC Стивен Розенберг в эфире НСН выразил благодарность за возможность задать вопрос Путину на пресс-конференции. Он отметил, что уйти до окончания мероприятия потребовали срочные дела в редакции.

«Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В BBC очень много передач - радио, телевидение, нужно было торопиться. Нет, нет, никакого бегства. Нам нужно было торопиться. Хочу сказать, что никакого неуважения не было. Я бы не хотел, чтобы люди думали, что было неуважение. Но у нас просто был дедлайн!» - добавил он.

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Розенберг рассказал, что удивился, когда Путин обратился лично к нему. Журналист уточнил, что посчитал свой возможный ответ неуместным.

«Было немного неожиданно, когда президент России задал мне вопрос. Но это пресс-конференция Владимира Путина, а не пресс-конференция Стива. Я не хотел вступать в дискуссии. Но он ответил в своем стиле. Он высказал свою точку зрения очень четко. От иностранных СМИ было не очень много вопросов. Мы очень признательны, что нам дали возможность задать вопрос», - поблагодарил он.

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В ходе пресс-конференции сотрудник британской медиакорпорации спросил Владимира Путина, считает ли он, что несет личную ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном, или власти России «белые и пушистые».

Также в ходе своей пресс-конференции Путин прокомментировал вопрос Розенберга о расследовании дела о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального. «Почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры РФ, не дают официального заключения?» - задал встречный вопрос журналисту BBC президент Путин.

Розенберг ответил, что он всего лишь журналист. «Вопрос повис в воздухе», - резюмировал Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыПресс-конференция Путина
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