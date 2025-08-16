Трамп: Пока нет необходимости думать о санкциях против России
Необходимости рассматривать вопрос о введении новых санкций против России нет, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Ранее политик провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Говоря о возможных последствия для Москвы по итогам саммита, Трамп указал,что ему «не нужно сейчас об этом думать». По словам американского лидера, переговоры прошли очень хорошо.
В то же время глава Белого дома не исключил, что вопрос о санкциях может обсуждаться в будущем.
«Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели... но прямо сейчас нам не нужно об этом думать», - заявил Трамп.
Ранее в Белом доме заявили о нежелании американского лидера вводить новые санкции в отношении России.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru