Песков объяснил отказ Путина и Трампа от вопросов журналистов на Аляске
Формат пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа изменился, так как лидеры выступили с исчерпывающими заявлениями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин и Трамп провели саммит на Аляске. По итогам встречи состоялась пресс-конференция, однако на ней президенты не отвечали на вопросы журналистов.
«Были сделаны исчерпывающие заявления», - объяснил происходящее Песков.
Представитель Кремля назвал разговор двух президентов очень позитивным, указав, что он «позволяет уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования».
