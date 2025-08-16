Песков объяснил отказ Путина и Трампа от вопросов журналистов на Аляске

Формат пресс-конференции по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа изменился, так как лидеры выступили с исчерпывающими заявлениями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин: Конфликта на Украине бы не было, если бы Трамп был президентом в 2022 году

Ранее Путин и Трамп провели саммит на Аляске. По итогам встречи состоялась пресс-конференция, однако на ней президенты не отвечали на вопросы журналистов.

«Были сделаны исчерпывающие заявления», - объяснил происходящее Песков.

Представитель Кремля назвал разговор двух президентов очень позитивным, указав, что он «позволяет уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования».

