«Убежали» от Путина? Журналист BBC и «пустой» Шнуров подверглись критике
Британца за провокационный вопрос осудили политики, а Шнуров огорчил журналистов «непрофессионализмом».
После жестких ответов Владимира Путина британский журналист от BBC Стив Розенберг покинул зал ЦМТ, в котором шла пресс-конференция с российским президентом. Многие пользователи соцсетей посчитали, что глава государства хлёстко прокомментировал провокационные вопросы иностранного журналиста. Некоторые даже посчитали, что Розенберг «сбежал» с пресс-конференции, пишет РИА ФАН.
Сотрудник британской медиакорпорации спросил Путина, считает ли он, что несет личную ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном, или власти России «белые и пушистые».
На вопрос журналиста BBC российскому президенту отреагировал и сенатор Алексей Пушков.
«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — написал Пушков в воем Twitter.
На это глава государства ответил, что Россия, по сравнению с Западом, действительно «белая и пушистая». По словам Путина, руководство НАТО заверяло Москву об отсутствии планов расширения на восток, но нарушило свои обещания.
Также в ходе своей пресс-конференции Путин прокомментировал вопрос Розенберга о расследовании дела о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.
«Об этом уже неоднократно было сказано. Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае, "Новичок", все об этом постоянно говорят, мы просим - дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали в Германию, Швецию, Францию и вместе с коллегами разбирались. Или мы вас просим приехать к нам и хотя бы дать нам официальное заключение. Почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры РФ не дают официального заключения?» - задал встречный вопрос журналисту BBC президент Путин.
Журналист ответил, что он всего лишь журналист. «Вопрос повис в воздухе», - резюмировал Путин.
Не осталось незамеченным президентом и слово «аннексия», брошенное представителем британского СМИ в отношении Россия и Крыма.
«Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово. Но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции», - напомнил глава государства.
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман также прокомментировал жесткий ответ Владимира Путина британскому журналисту. Эксперт отметил, что глава государства не мог «изображать политкорректность» в такой ситуации.
«Удивляться тут нечему. Когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо и того лучше — давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле», — сказал Вассерман в интервью изданию "Политика сегодня".
Розенберг - не единственный, кого подвергли критике за «неуместные» вопросы Путину. И если британца критиковали за ярко выраженный политический уклон в своих репликах, то российского музыканта, а по совместительству генерального продюсера RTVi Сергея Шнурова пристыдили уже за «непрофессионализм».
В четверг на большой пресс-конференции президента Сергей Шнуров задал ему вопросы о том, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах в США, а также вопрос о роли мата в жизни русского человека. В ответ на это Путин предложил заменять мат на слово «редиска», а вопрос о российских хакерах назвал провокацией.
Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал Шнурова за непрофессиональные вопросы Путину.
По словам Познера, Шнуров задал президенту эпатажные вопросы с целью вызвать повышенный интерес. «Он сам прекрасно знает ответы на эти вопросы. Сказать откровенно, я его вообще не воспринимаю как журналиста. Он главный редактор RTVi, но главный редактор не всегда является журналистом», — сказал Познер в интервью Газете.ру.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, с которым у Шнурова недавно случился конфликт, заявил НСН, что певец не смог задать интересные вопросы.
«Что же касается вопроса Шнурова, то он не содержал в себе ничего интересного. Шнуров бывает оригинальным в своих вопросах, особенно, в стишках. Что касается благодарности Владимира Владимировича в адрес Шнурова, что он не ругнулся матом во время озвучивания вопроса, это, конечно же, звучало как сарказм, потому что было бы смешно и нелепо, если бы Сергей Шнуров позволил себе переступить черту в разговоре в прямом эфире федеральных государственных телеканалов, в разговоре с президентом, в общественном доступе, среди журналистов. Это было бы глупо, наверное, и, конечно, он это понимает, и он далеко неглупый парень», - сказал Пригожин.
Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь опубликовал у себя в Twitter ставший популярным за прошедшие сутки видеоролик, в котором Шнуров, разговаривая несколько лет назад с журналистом Юрием Дудем, хвастается, что при встрече с Путиным скажет тому, что, мол, «хватит», намекая на длительное нахождение у власти.
«Какой-же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе - а пустой», - написал Соловьев.
Шнуров, к слову, не досидел в заде до конца пресс-конференции, обратили внимание другие журналисты. В этом году она длилась более четырех часов.
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