«Убежали» от Путина? Журналист BBC и «пустой» Шнуров подверглись критике

Розенберг - не единственный, кого подвергли критике за «неуместные» вопросы Путину. И если британца критиковали за ярко выраженный политический уклон в своих репликах, то российского музыканта, а по совместительству генерального продюсера RTVi Сергея Шнурова пристыдили уже за «непрофессионализм».

В четверг на большой пресс-конференции президента Сергей Шнуров задал ему вопросы о том, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах в США, а также вопрос о роли мата в жизни русского человека. В ответ на это Путин предложил заменять мат на слово «редиска», а вопрос о российских хакерах назвал провокацией.

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал Шнурова за непрофессиональные вопросы Путину.

По словам Познера, Шнуров задал президенту эпатажные вопросы с целью вызвать повышенный интерес. «Он сам прекрасно знает ответы на эти вопросы. Сказать откровенно, я его вообще не воспринимаю как журналиста. Он главный редактор RTVi, но главный редактор не всегда является журналистом», — сказал Познер в интервью Газете.ру.



Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, с которым у Шнурова недавно случился конфликт, заявил НСН, что певец не смог задать интересные вопросы.

«Что же касается вопроса Шнурова, то он не содержал в себе ничего интересного. Шнуров бывает оригинальным в своих вопросах, особенно, в стишках. Что касается благодарности Владимира Владимировича в адрес Шнурова, что он не ругнулся матом во время озвучивания вопроса, это, конечно же, звучало как сарказм, потому что было бы смешно и нелепо, если бы Сергей Шнуров позволил себе переступить черту в разговоре в прямом эфире федеральных государственных телеканалов, в разговоре с президентом, в общественном доступе, среди журналистов. Это было бы глупо, наверное, и, конечно, он это понимает, и он далеко неглупый парень», - сказал Пригожин.

Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь опубликовал у себя в Twitter ставший популярным за прошедшие сутки видеоролик, в котором Шнуров, разговаривая несколько лет назад с журналистом Юрием Дудем, хвастается, что при встрече с Путиным скажет тому, что, мол, «хватит», намекая на длительное нахождение у власти.

«Какой-же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе - а пустой», - написал Соловьев.

Шнуров, к слову, не досидел в заде до конца пресс-конференции, обратили внимание другие журналисты. В этом году она длилась более четырех часов.