Глава РФПИ Дмитриев встретил медведя на Аляске
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии саммита РФ и США на Аляске встретил медведя. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Встретил медведя на Аляске перед саммитом... Надеюсь, это хороший знак», - написал глава РФПИ.
Дмитриев также опубликовал видео с некрупным медведем, который находился на расстоянии нескольких десятков метров.
Позже глава РФПИ рассказал журналистам о встрече с животным. По словам Дмитриева, сам медведь испугался людей, «но рядом была мама».
Кирилл Дмитриев входил в состав российской делегации, прибывшей в Анкоридж на встречу с представителями США.
