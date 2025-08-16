Глава РФПИ Дмитриев встретил медведя на Аляске

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в преддверии саммита РФ и США на Аляске встретил медведя. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Встретил медведя на Аляске перед саммитом... Надеюсь, это хороший знак», - написал глава РФПИ.

Дмитриев также опубликовал видео с некрупным медведем, который находился на расстоянии нескольких десятков метров.

Позже глава РФПИ рассказал журналистам о встрече с животным. По словам Дмитриева, сам медведь испугался людей, «но рядом была мама».

Кирилл Дмитриев входил в состав российской делегации, прибывшей в Анкоридж на встречу с представителями США.

